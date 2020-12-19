Автор Twitter-блога Голос Мордора объясняет, почему сценарий «отравления» Алексея Навального слабоват.

У Алексея Навального, конечно, невероятное количество пафоса вот в этом всем: я точно знаю, как меня травили, я знаю всех своих отравителей. Пафос этот подкреплен красивыми фото и видео — стена, как в американских сериалах и фильмах про ФБР с фотографиями, соединенными красными ниточкам. Пафос этот подкреплен мощной, буквально артиллерийской поддержкой от многих западных СМИ, которые якобы тоже участвовали в расследовании и его «верифицировали». И, конечно же, мощнейший, на все децибелы, хор отечественных оппозиционеров, обвиняющих власти в «отравлении главного оппозиционера» и требующих расследования.

А что за этим пафосом? Что, если его убрать и взглянуть на все это «расследование» спокойно и без истерики? Станет скучно. Скучно и пусто. Выяснится, что часть того, что удалось накопать «расследователям» — совершенно очевидные вещи, которых никто и никогда не думал скрывать, а другая часть — попытка натянуть на это очевидное свои выдумки и домыслы, а то и банальное вранье.

Вы вообще представляете, как работают спецслужбы? И не надо говорить, что в государстве «все прогнило». Бред и вранье. Иначе не было бы Крыма, где все было сделано так тихо и аккуратно, так, что «партнеры» попросту потеряли дар речи. Иначе не было бы Сирии, где значительная часть достигнутой победы лежит именно на плечах спецслужб, которые ковали эту победу не только в республике, но и у «партнеров» дома, в Турции, в арабских странах, да везде, где так или иначе были заинтересованы в том, чтобы Сирия превратилась из светского государства в кровавую территорию, поделенную между собой бандами террористов. Если бы спецслужбы работали именно так, как описывают «расследователи отравления Навального», то террористические акты в России были бы обыденностью, примерно такой же, как сейчас во многих европейских странах.

Надо ли удивляться, что ФСБ вело Навального? И было ли это тайной? Нет и нет. Да, вели. А как иначе? Персонажу позволено слишком много, гораздо больше, чем обычным гражданам. Он уже наговорил столько всего, что в любой, даже самой демократической стране, к ответственности его наверняка бы привлекли.

Кроме этого, были и подозрительны переводы в биткоинах на огромные суммы. И, конечно же, обоснованные подозрения в том, что берлинский пациент мог контактировать со спецслужбами недружественных государств. Вот не знаю, втемную ли — не имеет особого значения. Важен сам факт. И, конечно, за Навальным присматривали. Причем вовсе не тайно. Совершенно открыто. Да он и сам об этом писал в Twitter. Не надо было спецслужбистам прятаться, потому что никакой «нехорошей задачи» у них не было. И, кстати, возможно, что одной из задач этого наблюдения была охрана. Уж слишком подходящий на роль «сакральной жертвы» персонаж — как бы чего не случилось.

Никто не делал тайны из этого наблюдения, именно поэтому никто и не прятался. Одни и те же люди летали обычными авиарейсами, жили в обычных гостиницах, пользовались обычными телефонами, а не какой-нибудь спецсвязью. Я слабо верю, что все биллинги и данные перелетов просто куплены. Скорее всего, эта информация уже давно была у какой-нибудь из западных спецслужб, которая знала, что искать и как искать. А когда знаешь, что искать, то особых проблем не будет. Но вот просто сунуться на черный рынок информации и, тыкнув пальцем в огромный массив, выбрать то, что тебе нужно — ребят, вы серьезно? В общем, была попросту легализована уже имеющаяся информация, как раз случай подвернулся.

Про то, что за персонажем ходили три года и ждали удобного момента, чтобы отравить — господа, от вашей шутки даже Петросян бы отказался, честное слово. И уж, конечно же, великолепная история про отравление Юлии Навальной, которая почувствовала всего лишь легкое недомогание и просто выспалась, после чего все прошло... Вот бы солдатам на поле боя так, когда против них используют химическое оружие — ребят, быстро всем спать — раз, два! И все, порядок. то поверит в такую очевидную глупость? А если те, кто придумал это — сами конченые идиоты, то не стоит думать, что и весь мир вокруг такой же.

И сколько бы там не писали, не говорили и не орали про «кровавость» режима — он более чем вегетарианский. Ну просто вот слишком много всего позволено. Запредельно. Говори, что хочешь, пиши, что хочешь. Есть какие-то ограничивающие законы, и кто-то даже вопиет, что режим садит за репосты. Ну, так много где садят, даже в самых «нормальных странах».

А вот такого радио, как «Эхо Москвы», пожалуй, нет ни в одной стране мира. Нигде бы не стали терпеть такие потоки ненависти по отношению к своему же народу, вранья и ничем не прикрытых оскорблений власти. Да, именно оскорблений, а не критики. И ничего, работает же. Практически федеральная радиостанция. Никто не разгоняет, не глушит, не наезжает. И это не единственное такое СМИ в России. Их масса. Мало где в мире есть такое количество оппозиционных СМИ. Если знаете, что это не так — приведите пример.

Будут ли в такой России заниматься физическим устранением оппонентов власти? Я уж не говорю о «значимости» пациента, это в данном случае не важно. Вот зачем? Исходя из какой логики? В надежде на какие профиты? Да их беречь надо, как золотой запас, потому что, если с кем-то из них что-то случается, обвинения в адрес российских властей неизбежны. И не только обвинения, но и санкции. Сплошной геморрой.

Убили ли Немцова из мести горячие кавказские парни, съел ли несвежих устриц писатель Быков, передозировка ли наркотиков у Верзилова или Кара-Мурза снова в истерике обожрался антидепрессантов — во всем якобы виновата российская власть и лично Путин. Только так. Я уж не говорю о какой-то человеческой составляющей. Вот Хаттаба или Басаева Путин мог приказать убить. А Навального… Вы серьезно?

В общем, бред лютый этот ваш «новичок». Сплошной Голливуд, категория фильмов Б. Навального уже, кстати, спрашивали, не хочет ли он продать права на экранизацию картины. И я только за, но, если с супергероями. По-другому не прокатит, слабоват сценарий. Заснуть можно. Говорю же — скучно.