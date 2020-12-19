Корнилов предложил возить на «обиженных Кулебах» не только воду

Именно Киев отказался от диалога с Россией. Так на реакцию главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который обиделся на российского коллегу Сергея Лаврова за то, что он не ответил на его звонок, отреагировал политолог Владимир Корнилов. Глава МИД Украины заявил, что у Лаврова нет желания выходить с ним на контакт.

«Когда он не ответил на мой звонок, на мою просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе, я, конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», — заявил украинский министр.

Позже Лавров отметил, что Россия всегда открыта к серьезному диалогу с украинской стороной.

В интервью ФАН Владимир Корнилов удивился заявлению Кулебы. Эксперт напомнил, что именно Киев отказался от диалога с Россией и выслал диппредставителей.

«На обиженных воду возят, а на обиженных «кулебах» можно возить все, что угодно! Пусть обижается и дальше. МИД России открыт к диалогу. Не держать на Украине посла — это не инициатива России. Это Украина сделала все, чтобы снизить уровень общения и дипломатического представительства», — подчеркнул политолог.

Корнилов объяснил, что Лавров часто находится и в командировках, и в полетах. Глава МИД России не всегда может общаться с господином Кулебой, поэтому в дипломатической практике принято заранее согласовывать подобные переговоры.

«Я так понимаю, что Кулеба просто не знает, как это делается. Еще молодой и неопытный министр, в отличие от Лаврова, ему еще учиться надо. Глядишь, может, когда-нибудь и научится, хотя в этом я сомневаюсь», — заключил политолог.

Ранее украинский журналист заявил, что представитель Киева Дмитрий Кулеба не имеет никакого политического веса на мировой арене, тогда как глава МИД РФ Сергей Лавров является «монстром» международной политики.