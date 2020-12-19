Западные организации отмывают деньги через Украину в обход Киева

Украина длительный период времени добивалась евроинтеграции и покровительства со стороны западных стран. Вопреки ожиданиям открытие границ для иностранных компаний не принесло желаемых результатов: за последние два года Киев недополучил около миллиарда долларов выручки из-за теневого экспорта зерна.

Эта работа западных «партнеров» стала вызывать беспокойство властей, рассчитывающих на выгодное для себя сотрудничество, а не откровенно потребительское отношение к себе и своим ресурсам.

В рамках заседания Временной следственной комиссии (ВСК) по уплате налогов эксперты обсудили применяемые в отношении Украины схемы по невозврату валютной выручки по экспортным операциям с зерном. По итогу данного обсуждения стало ясно, что правительству страны придется как-то противодействовать такой политике иностранных бизнесменов.

Нардеп от партии «Слуга Народа» Марьян Заблоцкий на своем канале в мессенджере Telegram рассказал, что сейчас иностранные компании эксплуатируют Украину в своих целях. По его словам, сейчас в стране реализуется одна простая схема: у местных аграриев закупают зерно за наличные в долларах и экспортируют его. Валюта в этом случае не возвращается.

«Так конвертируются наличные в долларах — в безналичные депозиты за рубежом. И наоборот. Это 100% операции по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов», — написал Заблоцкий.

По мнению народного депутата, главным условием совершения такого рода сделок является наличие международных трейдеров, преимущественно иностранных, закрывающих глаза на не совсем «чистый» характер операций.

Политик рассказал, что для предотвращения такого рода деятельности на Украине властям придется обратиться непосредственно в штаб-квартиры трейдеров и обслуживающие банки. За счет этого Киев рассчитывает получить новый источник финансовых средств — за счет получения компенсаций.

Впрочем, учитывая заискивающий настрой украинских властей перед иностранными организациями, можно предположить, что в Киеве могли быть в курсе проворачиваемых в стране «теневых» сделок. Иначе как можно объяснить столь продолжительный период молчания властей об этой проблеме. Не исключено, что украинские политики заговорили об этом только тогда, когда поняли, что их оставили без доли в этом прибыльном предприятии.