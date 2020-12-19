Сексолог прокомментировала историю с харассментом Павла Лобкова в адрес коллег

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко отстранил от ведения телеэфиров открытого гея Павла Лобкова. СМИ связывают это событие с недавним скандалом, разразившимся из-за сексуальных домогательств со стороны журналиста в адрес молодых коллег. Психолог дала оценку такой версии событий и рассказала, чем чреват харассмент для жертв.

Надо отметить, что ФАН поговорил с сотрудниками телеканала «Дождь», чтобы узнать причину увольнения, но те уклонились от ответов. Их можно понять, ведь харассмент — болезненная и страшная тема. Почему жертвы и свидетели домогательств могут молчать о случившемся, кто чаще всего попадает под удар, как этого избежать и что делать, если все же подобная история произошла, рассказала корреспонденту ФАН психолог, сексолог Александра Миллер.

«Для начала рассмотрим такой синдром, как синдром жертвы. Некоторые люди ведут себя так, что порой самый воспитанный человек хочет причинить им какую-то боль, сказать грубые вещи», — рассказывает собеседница ФАН.

По мнению психолога, домогательства имеют место сплошь и рядом. Просто не все об этом говорят. Случается это чаще с теми, у кого не сформированы личностные границы. К кому-то могут отнестись непочтительно, а кто-то просто не допустит подобного обращения с собой.

Сексолог уверена, что образ жизни человека тоже играет очень важную роль, но в терапевтическом случае никогда нельзя такое говорить напрямую. То есть, обвинять жертву в том, что ее стиль одежды или поведение спровоцировали агрессора на харассмент, не рекомендуется.

«Чтобы не быть этой жертвой, нужно формировать в себе внутренний стержень. К сожалению, сейчас примеров семьи, как нужно девочке расти все меньше», — рассказала психолог.

По мнению Александры Миллер, в неполных семьях, где дети воспитываются без отца, матери порой не справляются с задачей формирования личностных границ у ребенка. А точнее, с негативным отношением к мужчинам или отсутствием самоуважения. Из-за этого их психика формируется под неправильным деформированным давлением. И из таких детей вырастают контрзависимые взрослые, потенциальные жертвы харассмента.

«Это люди, которые боятся близости, не понимают, как себя проявлять в отношениях, как проявлять заботу к партнеру», — пояснила сексолог.

Часто жертвы сексуальных домогательств боятся о себе заявить или что-то попросить. Также они чрезмерно извиняются перед всеми, убежденные, что они не достойны уважения. Тем самым такие люди притягивают абьюзеров, которые будут их унижать.

«В них присутствует страх быть неугодными, нелюбимыми. «Лучше я не буду открывать рот, чтобы не нарываться на конфликты». Только накачав эту мышцу внутреннего самоуважения можно перестать быть жертвой», — пояснила Миллер.

Сексолог посоветовала тем, кто столкнулся с данной проблемой, обратиться к психологу. В любом случае нельзя держать боль в себе. Когда человек высказывается, ему становится легче, эмоции выходят наружу и напряжение уходит.

«Я не могу сказать, что есть какая-то панацея, чтобы человек взял и пошел к психологу, это все-таки очень сложный шаг. Заставлять нельзя. Главное родным не просмотреть этот момент. Когда они не обращают внимания на эмоциональное состояние, то часто все эти истории заканчиваются суицидом», — рассказала психолог.

Что касается самих сексуальных агрессоров, то Александра Миллер убеждена: у людей, которые идут на такие поступки, как домогательства, нельзя исключать психических отклонений.

«Если у человека есть отклонения или аддикция сексуальная, например, потребность в постоянной смене партнеров, то такой человек не будет спрашивать о твоих границах», — резюмировала сексолог.

Что касается непосредственно ситуации с Павлом Лобковым, сексолог заявила, что не хочет делать на его счет опрометчивых заявлений, но вполне допускает, что он мог пользоваться своим служебным положением для удовлетворения сексуальных потребностей.

Напомним, скандал разразился после того, как сотрудник «МБХ-Медиа» Александр Скрыльников поделился в соцсетях воспоминаниями о том, как во время стажировки на «Дожде» Лобков откровенно домогался его. В своем Facebook парень описал, что не может забыть мокрые губы Лобкова на своей щеке. Также молодой человек признался, что тележурналист звал его к себе и трогал его руки, нахваливая спортивное тело. После храброго признания в личные сообщения Скрыльникова стали поступать рассказы других жертв домогательств гея Павла Лобкова. Именно с этими событиями СМИ связывают сейчас отстранение открытого гея Павла Лобкова от телеэфиров.