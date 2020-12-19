Коронакризис заставляет Киев отказаться от «будущего» Украины

Ситуация на Украине до сих пор не может приблизиться к стабильности, а пандемия коронавируса COVID-19 еще более усугубляет очевидные проблемы страны. Особенно сейчас страдает «будущее государства» — молодежь до 30 лет. Карантин привел к резкому снижению качества образования и росту безработицы.

Образование

Если говорить про образование, то учебные заведения — первые кандидаты на закрытие в период пандемии. Школы отправляются в длительные каникулы, а университеты — на дистанционное обучение, к которому ВУЗы оказались не готовы. Сказывается нехватка квалификации педагогов, недостаточная компьютерная грамотность, отсутствие гибкости образовательной системы в целом, низкое качество учебных пособий, а также невозможность организовать большое количество детей и студентов в удаленном формате.

На фоне этого очевидной становится проблема десоциализации, которая является результатом снижения количества контактов со сверстниками и другими людьми в целом.

Таким образом, высшие учебные заведения демонстрируют неспособность соблюсти нормы международного права: доступность и адаптируемость образования являются обязательными параметрами, включенными туда ООН.

Международная организация труда (МОТ) проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что за время пандемии во всем мире примерно 70 процентов молодых людей были лишены возможности нормально учиться.

На фоне обострения этой проблемы украинские власти вместо усиления страдающей отрасли сократили расходы на Министерство образования. В бюджете на 2021 год заложенная на обучение молодежи сумма уменьшилась на 4 миллиарда гривен.

Безработица

Подводящие статистику государственные службы отмечают, что в первой половине 2020 года в возрастной группе от 15 до 24 лет занятость составила всего 26,3 процента. Схожие показатели в стране в этот же период прослеживаются только у категории граждан 60-70 лет.

Данные показатели значительно выше, чем в Евросоюзе, на страны которого равняется Киев. Вот только и это сравнение нельзя считать корректным, поскольку европейские государства имеют массу механизмов поддержки безработных, какими Украина попросту не располагает.

Согласно статистике, большая часть молодых украинцев не уверены в своих карьерных перспективах из-за нестабильной ситуации на рынке труда, значительно удлиняющей переход от освоения профессии до трудовой деятельности. Все это вовлекает граждан в теневую экономику, заставляет их работать неофициально, прибегать к неполной занятости, идти на разовые подработки. Это делает молодежь социально незащищенной.

Длительный трудовой простой чреват снижением уровня оплаты труда, перспектив карьерного роста. В перспективе это грозит людям маленьким размером пенсий или даже нехваткой трудового стажа для ее получения.

Украина лишается будущего

Комплекс проблем, которые Киев неспособен решить самостоятельно, делают будущее Украины все более туманным. Молодежь, на которую в перспективе будет возложена обязанность развивать страну и вести ее вперед, становится самой уязвимой социальной группой. Снижение затрат на образование и отсутствие помощи безработным вряд ли поможет новым поколениям вести страну в «светлое будущее». Неминуемые экономические потрясения, к которым Украина за последние годы уже привыкла, только усугубят ситуацию.

Вера в правительство у населения падает, поскольку руководство страны не выполняет своих обещаний. Западные «покровители» в период «коронакризиса» пытаются стабилизировать ситуацию у себя, что оставляет Киев наедине с его проблемами.