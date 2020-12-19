Ливийский депутат обвинил «Братьев-мусульман» в затягивании политического диалога

Тобрук, 19 декабря. Депутат Палаты представителей Ливии Али Тикбали обвинил делегатов из запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 в намеренном затягивании политического урегулирования ситуации в стране.

В официальном Twitter-аккаунте агентства «аль-Джамахирия» сообщается, что парламентарий подозревает джихадистов в попытке как можно дольше вести переговорный процесс с целью предоставления Турции времени для накапливания военного контингента в североафриканском государстве.

#أوج #بنغازي

عضو مجلس نواب #طبرق علي التكبالي، يتهم أعضاء جماعة الإخوان المشاركين في الحوار السياسي، بكسب المزيد من الوقت لإعطاء الفرصة لـ #تركيا، للتحشيد عسكريًا في #ليبيا — أوج (@jana1964ly) December 19, 2020

Анкара продолжает поддерживать нелегитимное Правительство национального согласия иностранными наемниками, боеприпасами и техникой. На авиабазу Аль-Ватыя переброшены многофункциональные истребители четвертого поколения F-16, что нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция готовится развязать в Ливии новую войну. Об этом заявил представитель Отдела военной информации ЛНА Агила Сабир.

1 Организация запрещена на территории РФ.