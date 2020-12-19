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Ливийский депутат обвинил «Братьев-мусульман» в затягивании политического диалога

Ливийский депутат обвинил «Братьев-мусульман» в затягивании политического диалога

Тобрук, 19 декабря. Депутат Палаты представителей Ливии Али Тикбали обвинил делегатов из запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 в намеренном затягивании политического урегулирования ситуации в стране.

В официальном Twitter-аккаунте агентства «аль-Джамахирия» сообщается, что парламентарий подозревает джихадистов в попытке как можно дольше вести переговорный процесс с целью предоставления Турции времени для накапливания военного контингента в североафриканском государстве.

Анкара продолжает поддерживать нелегитимное Правительство национального согласия иностранными наемниками, боеприпасами и техникой. На авиабазу Аль-Ватыя переброшены многофункциональные истребители четвертого поколения F-16, что нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция готовится развязать в Ливии новую войну. Об этом заявил представитель Отдела военной информации ЛНА Агила Сабир.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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