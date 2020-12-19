Какие шансы имеет НАТО в столкновении с Россией в Черном море

Американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation попытался спрогнозировать, что будет в случае столкновения между Россией и силами НАТО в Черноморском регионе. Как отмечали авторы Forbes, аналитики пришли к выводу, с которым западным военным будет трудно смириться: флот РФ обыграет своего соперника при любом раскладе.

По мнению специалистов некоммерческой организации, помимо стратегического военного превосходства в море, РФ имеет возможность контролировать воды и противостоять войскам Североатлантического Альянса даже не вступая в прямой конфликт. Они убеждены, что для этого будет достаточно психологических атак на противника, информационных ударов и кибернетических операций.

В интервью корреспондентам издания Baltnews эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин попытался объяснить, в чем причина превосходства российских моряков в данном регионе.

«Во-первых, заход в Черное море обусловлен проходом через узкие проливы Босфор и Дарданеллы. Плюс еще у нас есть современные средства в Черном море — дальние засечки, то есть, соответственно, эти корабли будут видны», — пояснил Костикин.

Эксперт отметил, что после воссоединения с Крымом, реализованного в результате народного референдума, проведенного на полуострове, Россия получили полный контроль над акваторией Черного моря. Таким образом, все заходящие туда корабли сразу становятся мишенью боевых кораблей ВМФ РФ.

Собеседник издания отметил, что исследователи центра RAND смоделировали достаточно упрощенную модель возможного противостояния в регионе, в то время как ситуацию следует рассматривать комплексно.

«Оборонная стратегия многоступенчатая. Соответственно, стратегия нападения также различна. Именно в этом участке, может быть, и да, Россия обыграет НАТО, но это не означает, что в другом месте не может быть нанесен удар», — отметил эксперт.

Между тем, современные вооружения, находящиеся в распоряжении РФ, исключают любые сомнения в обороноспособности страны. Защита интересов россиян для Москвы является приоритетом, а любые иностранные притязания на Крымский полуостров расцениваются как проявление агрессии по отношению к его жителям.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей приводилось мнение украинского военного эксперта Михаила Самуся. Он убежден, что в случае необходимости, российский флот сможет успешно реализовать блокаду Одессы всего за один час.