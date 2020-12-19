Сергей Вострецов призвал к созданию нового профсоюза журналистов

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей конкурса «Хорошие новости России». Член Общественной палаты Российской Федерации, депутат Государственной думы Сергей Вострецов поздравил победителей и предложил создать новый профсоюз журналистов.

«Сегодня СМИ в эпоху Интернета стали оружием. Их все используют для негатива, однако Медиагруппа «Патриот», как титан, продолжает ковать щит для защиты добра и человечности, которые есть в каждом из нас», — высказался Сергей Вострецов.

Наряду с этим депутат предложил создать новый профсоюз журналистов, который бы защищал работников СМИ от редакторов и собственников, заставляющих писать негативные новости.

«Каждый человек, даже самый сильный и справедливый, нуждается в защите. Объединившись в своих рядах, у нас будет больше хороших новостей», — завил депутат.

Во время церемонии награждения Сергей Вострецов перешел к поздравлению журналиста Александра Рязанова и видеооператора Платона Гвоздилина, работа которых признана лучшей в номинации «Экономика страны или региона». Их видеорепортаж «Тема недели. Малая авиация» посвящен успешному развитию малой авиации в Приморье.

«Всех победителей поздравляю, вы настоящие герои. Вы — соль нашей земли. Спасибо всем, ура!» — подытожил депутат.

Журналист Общественного телевидения Приморья Александр Рязанов отметил, что в своем видеосюжете он хотел рассказать о доступности авиаперевозок в Приморском крае. По словам участника конкурса, порой на своей машине доехать в отдаленный район региона дороже, чем долететь на моторном самолете. Журналист также выразил благодарность Медиагруппе «Патриот» и ФАН за организацию «Хороших новостей России», которые являются стимулом профессионального роста.