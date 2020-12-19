Вассерман об Эрдогане: Умеренный, если сравнивать с террористическими организациями

Долгие годы Брюссель обещал Анкаре членство в Евросоюзе и под этим предлогом давил на страну, что в конечном счете и привело к исламизации Турции. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Он отметил, что своим приходом к власти турецкий лидер обязан многолетним требованиям к стране со стороны Европы.

«Они выкручивали руки Турции. Это и привело к власти исламистов во главе с [Реджепом Тайипом] Эрдоганом», — сказал эксперт.

По его словам, основатель современной Турции, Ататюрк, завещал потомкам бороться с любыми попытками превратить страну из светского государства в религиозное. Ради этой цели военные совершили множество переворотов, что и привело к кризису в отношениях с Европой.

«Брюссель, не пытаясь разобраться в причинах этих случаев, объявил, что страна, совершающая государственные перевороты, в принципе, не имеет права входит в состав ЕС. В результате, когда в очередной раз были избраны исламисты во главе с Эрдоганом, высшее военное командование Турции не рискнуло свергнуть их, хотя и видело его необходимость», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Вассерман заметил, что Эрдоган был не так щепетилен. Через несколько лет он тщательно зачистил ту часть руководства вооруженных сил, что так или иначе была причастна к предыдущим переворотам. В результате, когда военные решились остановить исламизацию Турции, переворот возглавили офицеры среднего звена, не умеющие правильно организовать взаимодействие разных родов вооруженных сил. Поэтому они потерпели поражение.

«Эрдоган — вполне отчетливый исламист. Умеренный, если сравнивать с террористическими организациями, но весьма радикальный по сравнению с современными властями Египта или Сирии. Насколько я понимаю, он уже просто не верит обещаниям и действует без оглядки на европейские ценности», — подытожил Анатолий Вассерман.

Ранее эксперт предрек экономическую катастрофу в Америке. По его словам, это возможное следствие активного внедрения по всем миру системы, когда каждая страна выбирает узкую специализацию в экономике и не может самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым.