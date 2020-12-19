COVID-19 унес жизни 246 человек за сутки в Турции

Анкара, 19 декабря. Правительство Турции не в состоянии остановить рост смертей от COVID-19, сообщает издание News-Turk.

Министерство здравоохранения республики опубликовало статистику по распространению коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране скончались 246 человек от заболевания. Еще 26 410 пациентов пополнили список зараженных.

Турецкие эксперты подтвердили, что правительство государства приняло недостаточно ограничительных мер для сдерживания пандемии. Введение комендантского часа, масочного режима и закрытие общепита не помогло в борьбе с COVID-19. В связи с этим специалисты предложили властям запретить междугородние поездки.

Напомним, что почти все российские туристы, которые вернулись на родину с коронавирусом, подхватили инфекцию на курортах республики. Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция установила новый рекорд по смертям от COVID-19.