Новогодний музыкальный фонтан и зимний пляж: Геленджик готовится к наплыву гостей

О том, что готовит город-курорт гостям в преддверии новогодних праздников, корреспонденту ФАН рассказали в администрации Геленджика.

Геленджик вошёл в топ городов России, где в этом году планируют отпраздновать Новый год жители страны. По данным опросов, каждый пятый россиянин собирается отправиться в новогоднее путешествие, несмотря на коронавирусные ограничения. Среди самых популярных направлений — побережье Краснодарского края, в том числе Геленджик. В период праздников здесь ожидают не меньше 15 000 посетителей в день, в целом за новогодние каникулы — около 50 000 человек.

Уже сейчас аэропорт Геленджика ввёл дополнительные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В выходные дни все пятизвёздочные отели заполнены на 90%, большинство номеров на новогоднюю ночь уже забронированы. В самом дорогом отеле города встреча Нового года обойдётся в 67 тысяч рублей.

«Поскольку к Краснодарском крае запрещены все массовые мероприятия, мы постарались максимально придать настроение самой городской среде, — говорят в пресс-службе администрации Геленджика. — Украсили набережную, поставили голографическую ёлку, есть очень много фотозон. Часто люди приезжают, чтобы погулять и подышать. Для них организовали зимний пляж — на деревянных платформах выставили лавочки прямо на песок, чтобы люди могли сидеть, смотреть, дышать воздухом, любоваться на прилетающих лебедей. И вы знаете, с 9 утра забиты все лавки, это оказалось востребовано очень».

Уникально тёплая зима в Геленджике позволила на этот раз не выключать в городе фонтаны. Поэтому гости курорта смогут проводить 2020 год не только под бой курантов и праздничные фейерверки, но и под водяные брызги поющих фонтанов.

«Каждый Новый год их консервировали, а в этом году погода позволяет, и было принято решение, что они будут работать ровно столько, сколько не будет минусовых температур, — поясняют в пресс-службе города. — Наш главный музыкальный фонтан сейчас работает и в выходные, и в будни — каждый вечер с подсветкой, с музыкой. В Новогоднюю ночь минус не ожидается, и мы настроены на то, что по-прежнему будет работать фонтан».

Тем временем, медики Геленджика находятся в повышенной готовности на случай всплеска заболеваемости СОVID-19. В городе продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом — во всех отелях стоят тепловизоры и санитайзеры, закупленные ещё при первой волне пандемии. Кроме того, в Геленджике около полутора месяцев действуют патрули, которые проверяют наличие масок в общественных местах, магазинах и на рынках.

А пока в южном городе-курорте планируют встречу Нового года среди фонтанов, на востоке страны усиленно генерируют искусственный снег. Как уже писало ФАН, в центре Владивостока запущены снегогенераторы.