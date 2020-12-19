Топ-10 стран с «золотыми паспортами» в 2021 году

В преддверии 2021 года платформа Best Citizenships составила новый рейтинг стран с «золотыми паспортами». В нем отмечены государства, гражданство которых можно получить благодаря инвестициям в их экономику.

В пятерку лидеров таких стран вошли Сент-Люсия, Доминика, Гренада, Сент-Китс, а также Невис и Вануату. Кроме них в топ-10 были помещены Антигуа и Барбуда, Болгария, Мальта, Турция, Черногория. Самоа и Египет разделили между собой 10-е место.

Во время составления данного рейтинга экспертами платформы был проанализирован ряд параметров: стоимость программы (например, в Сент-Люсии она оценивается в 300 тысяч долларов), популярность, предоставление возможности купить государственные облигации, безопасность страны, уровень благосостояния населения, условия проживания, возможность безвизового въезда на территорию других государств, сроки рассмотрения заявки. Кроме того, немаловажным условием являлось предоставление права на участие в общественной и политической жизни страны, а также перспективы получения гражданства ЕС.

Ранее Минэкономразвития РФ выдвинуло инициативу по разработке в стране аналогичной программы. Получение иностранцами вида на жительство в обмен на инвестиции в национальную экономику может быть возможно в том случае, если кандидат будет иметь в России свой бизнес и вложит в него не менее 15 миллионов рублей. В случае, если желающий принять участие в программе ведет дела за рубежом, ему нужно будет внести в казну не менее 50 миллионов рублей.

По мнению экономиста Василия Колташова, для реализации плана министерства нужно выполнить два обязательных условия. Подробности об этом читайте в материалах Федерального агентства новостей.