Вассерман предположил, как ЕС будет искать баланс в отношениях с Турцией и Россией

В отношениях с Россией и Турцией Европа будет использовать принцип «разделяй и властвуй». Таким предположением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Он указал на большую неопределенность в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости искать баланс в отношениях с Турцией и Россией.

«Высказывание представляется двусмысленным. Непонятно, какой именно баланс имеется в виду. С одной стороны, это может быть вариант, когда Европа будет уравновешивать отношения с Россией параллельным взаимодействием с Турцией. С другой стороны, возможен выбор в пользу тактики кнута и пряника как с Москвой, так и с Анкарой», — сказал эксперт.

Вассерман поделился мнением о возможных мотивах Брюсселя.

«Предполагаю, что Европа хочет получать от каждой из этих стран то, что не может получить от другой. Это позволит сохранять дистанцию между ними обеими», — отметил журналист.

По его словам, европейцы могут действовать по знаменитой формуле «разделяй и властвуй», в духе современных эффективных менеджеров: разделить нечто целое на достаточно малые части, чтобы было технически возможно ими управлять.

В то же время собеседник указал на нынешние непростые отношения Брюсселя и Анкары, а также на причины такого положения дел.

«Турция несколько десятилетий «сидела в прихожей» Европы. Сейчас настало время пожинать плоды политики давления на эту страну на фоне обещаний о включении в ЕС», — подытожил Анатолий Вассерман.

Собеседник Федерального агентства новостей добавил, что на данный момент трудно сказать, как именно европейцы планируют найти необходимый баланс.

Ранее политический консультант предупредил об угрозе гражданской войны и экономической катастрофы в Америке. По его словам, к этому может привести победа кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США.