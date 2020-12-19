Актер Стивен Сигал останется праздновать Новый год в России

Актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, не сможет улететь к родным в Соединенные Штаты на новогодние праздники из-за пандемии, заявил ФАН агент актера Анар Рейбанд. Импресарио рассказал, какие планы строит Сигал на празднование Рождества и Нового года в России, какие традиции соблюдает и как предпочитает дарить подарки.

— Какие планы у Стивена на предстоящие новогодние праздники?

— Рождество — это домашний праздник, когда, наконец, собирается вся семья. Из-за пандемии невозможно практически никуда летать. Как вы понимаете, у него достаточно большая семья, много детей (семь. — Прим. ФАН). Но в этом году невозможно будет всем собраться. Обычно они собирались в Америке, но в этом году будет отмечать в России. И Новый год, естественно, пройдет совсем в узком кругу семьи. И в режиме онлайн, само собой. Это не значит, что 31 декабря в полночь все включат компьютеры и будут смотреть друг на друга. Естественно, он общается с семьей и детьми и до праздников, и после — для этого не нужен какой-то повод.

— Вы сказали, он будет отмечать в России?

— Да, он проживает на данный момент в России. Он гражданин России.

— Стивен заранее готовит подарки или по русской традиции оставляет на последние дни?

— В Новый год Стивен всегда дарит подарки. И в Рождество, несмотря на то, что он буддист, Стивен уважает этот праздник, поэтому всегда старается встретить его с семьей. Естественно, подарки покупаются заранее. На Рождество они обычно кладутся под елку. После того как проходит ужин, все садятся рядом с елкой и дарят друг другу подарки. Он все же родился и вырос в Америке (в городе Лансинге, штат Мичиган. — Прим. ФАН), а там к Рождеству относятся достаточно трепетно: заблаговременно все покупают, готовят, намеками узнают, что хочется. Потому что открыто вряд ли кто-то говорит: «Я хочу на Рождество машинку».

— На рождественском столе главным блюдом будет индейка или гусь?

— Индейка все-таки готовится в Америке на День благодарения. Но самое главное — не в еде, а в том, чтобы увидеться с родными и близкими. Это куда важнее. Если в России люди постоянно и помногу общаются с родителями, сестрами и братьями, то в Европе и Америке это достаточно редкий шанс — увидеть всю семью за одним столом.

Ранее ФАН писал, что Стивен Сигал не празднует традиционный для США Хеллоуин, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. По мнению кинозвезды, ажиотаж вокруг этого праздника был создан искусственно, очевидно, в коммерческих целях. Вместо этого в ноябре актер отмечает другую дату — 3 ноября 2016 года — день получения российского гражданства.