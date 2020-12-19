Пользователи Сети в шоке, что Загитова стала лучшей ведущей года

Спортсменка и новоиспеченная ведущая Алина Загитова, попробовавшая совсем недавно свои силы в новом амплуа на телевидении, стала лучшей телеведущей уходящего года. Пользователи Сети негодующе восприняли эту новость.

Судя по отзывам на просторах Интернета, первые шаги в сфере шоу-бизнеса для олимпийской чемпионки оказались не то что неудачными, а провальными. Поклонники раскритиковали спортсменку в пух и прах.

«Лучше бы ты делала свое дело, ты просто опозорилась на всю страну. Не стоит лезть куда не надо. Вы можете говорить дома как угодно, но на федеральном канале так говорить стыдно. Говорить нужно грамотно», — отметили критики.

Сама Алина признала, что недостаточно хороша для роли телеведущей. О своих проблемах в проекте она рассказывала на одном из утренних шоу Первого канала.

Со временем публика поняла, что ничего не изменить и утихла. Они приняли тот факт, что горе-ведущую менять никто не планирует, и смирились с тем, что придется терпеть непрофессионализм Загитовой. Но все бы ничего, однако к концу года выясняется, что тот же зритель присудил спортсменке звание лучшей ведущей года.

«Как это понимать?! На каком основании?! Все куплено! Сразу было понятно, что этот бизнес не для нее — ее слушать невозможно, двух слов связать не может!» — возмутились фолловеры.

Как Загитова смогла переплюнуть опытную и эпатажную поющую телеведущую Ольгу Бузову и журналистку Ксению Собчак, а также встать вровень с ведущим Иваном Ургантом и Борисом Корчевниковым, остается загадкой. Но у пользователей Сети один вердикт — «заказ» и «куплено».