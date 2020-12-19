Блогеров впечатлила новость о закрытии «Дома-2»

Известие о закрытии телепроекта «Дом-2» всколыхнуло общественность. Многие знаменитости и экс-участники шоу прокомментировали это событие. Не остались в стороне и блогеры. Так, Олег Лурье назвал телепроект настоящей интеллектуальной катастрофой, а новость о его закрытии — лучшей за весь 2020 год.

«Закрытие интеллектуальной катастрофы под названием «Дом-2» — одна из лучших новостей этого не очень веселого года. Сама система «Дома» показывает, как по наклонной катится вся эта индустрия. Это же умышленное оглупление целых слоев населения», — высказался Лурье.

Скандальный блогер Руслан Захаркин согласился со своим коллегой и также назвал нашумевшую новость лучшей, с сожалением признав, что на истории телестройки выросло целое поколение.

«Как же я рад, что самое трешевое и надоедливое шоу спустя почти 17 долгих лет закрыли! К сожалению, мы имеем целое поколение, выросшее на этой развращающей истории. Вместо того чтобы развиваться, люди тратили драгоценную жизнь на это… Спасибо телеканалу ТНТ за благоразумие. Лучше поздно, чем никогда», — салютовал блогер.

Инфлюенсер с многотысячной аудиторией посоветовал молодежи быть собой, жить своей жизнью и не копировать манеру поведения с «туалетных» проектов, типа «Дома-2».

«Смотря никчемные шоу, залипая на жизнях других, вы упускаете собственную реальность, свои цели и мечты. Когда вы станете собой, перед вами откроются огромные перспективы. Лучше не спускать жизнь в унитаз, а найти то, что вам реально нравится», — отмечает Руслан Захаркин.

Скандальный блогер надеется, что в будущем подобные «помойные» шоу запретят, а им на смену придут обучающие и полезные программы, которые будут поощряться и пропагандироваться по всей стране.

Телестройка на ТНТ стала самым продолжительным проектом за всю историю телевидения. Но всему приходит конец. Вот и блогер, писатель Андрей Клеверин считает, что «проект явно затянулся» и потерял свой первоначальный замысел.

«Может, в начале и было интересно смотреть, как молодые люди строят отношения, но в последние годы молодежь стала приходить не ради создания пары, а ради популярности. А это выглядит синтетически, странно», — отметил Клеверин.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Трансляции реалити-шоу будут прекращены на ТНТ, однако гендиректор проекта Александр Расторгуев дал недвусмысленный комментарий о том, что «Дом-2» может продолжить работу, но уже в другом формате и на другой медиа-площадке. А пока это не случилось, пользователи соцсетей пребывают в полном восторге от последних новостей о проекте.