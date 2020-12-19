Шуфутинский рассказал о подготовке к Новому году и планах на 2021 год

Российский певец, шансонье Михаил Михаил Шуфутинский поделился с ФАН планами на новогоднюю ночь, а также рассказал о запланированных на 2021 год концертах.

Певец признался, что подготовка к празднованию Нового года идет полным ходом. По словам Шуфутинского, украшать дом он пока не начал.

«Подарки в стадии покупки. Мы покупаем подарки постепенно, потому что купить все за один раз не получается, и времени нет для этого. Дом мы будем украшать после 20 декабря, пока еще дом украшать рановато», — рассказал артист.

При этом музыкант отметил, что новогоднее настроение у него уже появилось. Праздничную атмосферу создает зимняя погода, снег и новогодняя Москва – город уже украсили к празднику.

«Пока не решено еще, где будем праздновать. Это такая вещь, которую можно всегда переделать, это личное. У меня есть много вариантов, много приглашений и дружеских приглашений тоже, поэтому мы пока не знаем, посмотрим», — добавил певец.

Кроме того, Шуфутинский рассказал, что в 2021 году планируются все выступления, которые перенесли с этого года. Однако проведение концертов зависит от ситуации с пандемией.

«Если все утихнет и уладится, значит, у нас будет новый концерт, который перенесли с этого года. Это и северный Кавказ, и юг России, и у нас гастроли по Германии, и гастроли по Прибалтике. Но все зависит от того, на сколько скоро мы откроемся безболезненно и безбоязненно», — заключил шансонье.

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