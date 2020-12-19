Нарушитель комендантского часа сбил полицейского в Турции

Кырыккале, 19 декабря. Пьяный мужчина сбил полицейского на контрольно-пропускном пункте в Турции, сообщает издание En Son Haber.

Инцидент произошел на бульваре Алпарслан Тюркеш. Хамди Б. решил покататься по ночному городу и сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить турка для проверки документов и выяснения причин нахождения вне дома во время комендантского часа. Они попросили его остановиться, но водитель проигнорировал указания и наехал на Тургута А.

На место аварии прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего в больницу Юксек Ихтисас. Врачи диагностировали у пациента перелом обеих ног.

Жандармы приступили к розыску преступника. Его быстро обнаружили и доставили в отделение на медицинское освидетельствование. В крови Хамди Б. зафиксировали 1,25 промилле алкоголя.

Полиция оштрафовала задержанного на 3150 лир за нарушение комендантского часа. Также в его отношении возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что грузовик насмерть задавил пенсионерку на пешеходном переходе в Турции. По словам водителя, он не заметил пожилую женщину.