Нужно успеть: топ-10 дел, которые необходимо сделать перед Новым годом

До наступления Нового года остается чуть меньше двух недель. Самое время немного поднапрячься и довести некоторые дела до своего логического завершения, чтобы встретить 2021-ый без «хвостов» и сожалений. Внимательно читайте подборку ФАН и берите все на вооружение. Распределите дела на каждый день, и предновогодняя суета придется вам в радость.

Закрыть долги

В Новый год вступать нужно налегке, чтобы ничего лишнего и старого не отягощало. Изо всех сил попытайтесь закрыть свои долги. Ни в коем случае не оставляйте их на следующий год. Сейчас вы должны быть максимально сосредоточены и собраны. Финансовые долги, задолженности по учебе и работе точно не будут нужны вам в 2021 году. Конечно, здесь нужно мыслить реально, понятно, что ипотеку или кредит за автомобиль вы закрыть вряд ли сможете.

Избавиться от ненужный вещей

Шкаф ломится от одежды, которую вы не носите уже пару лет или пару десятков лет, а балкон переполнен ненужными вещами? Устройте генеральную уборку. До боя курантов нужно срочно избавиться от хлама: поверьте, он портит вашу жизнь. Есть рабочее правило: если вещь не использовали больше года, то вряд ли она еще когда-либо пригодится, хотя бывают и исключения. Сделайте доброе дело — отнесите ненужную одежду нуждающимся или сдайте ее в магазины на переработку. Важно избавиться от лишнего и в собственной голове — приведите в порядок мысли, чувства и эмоции, расставьте все по полочкам и решите, кого или что вы готовы взять с собой в будущий год, а кого придется оставить в прошлом.

Почистить компьютер

Ваш компьютер или ноутбук может частично или полностью отражать ваше эмоциональное состояние, поэтому никакого хлама здесь тоже не может быть. Удалите все лишнее, что вам больше не пригодится: и техника скажет «спасибо» за свободу, и вам будет удобнее работать за компьютером. Можете даже установить тематическую новогоднюю или рождественскую картинку на рабочем столе, чтобы почувствовать атмосферу волшебных праздников.

Заранее купить подарки

Это очень важное правило. Всегда покупайте подарки заранее, хотя бы за 10 дней до праздника. Во-первых, вы избежите разгневанных людей в огромных очередях и невозможную давку. Во-вторых, не столкнетесь с дефицитом подарков (и такое бывает). В-третьих, будете спокойны, ведь ваши любимые и близкие люди наверняка будут очарованы вашим сюрпризом. Искать подарки за один-три дня до Нового года — это всегда плохая идея. Даже если вы очень заняты, постарайтесь уделить на это немного времени, хотя бы прибегнув к помощи Интернета.

Подвести итоги года и прописать новые цели

В последние дни 2020-го важно правильно оценить те или иные события, которые приключились с вами за 366 дней уходящего года, проанализировать цели, которых, к сожалению, не получилось достичь в этом году. Также необходимо оценить и свое внутреннее состояние. Важно пребывать в гармонии с собой. Новый год — это чистый лист, важно быть к нему готовым. На 2021-ый пропишите новые цели, планы и мечты, а также шаги, благодаря которым вы сможете осуществить желаемое. Также не забудьте поблагодарить уходящий год, даже если он был не очень успешным и омрачен пандемией коронавируса.

Здоровье

За 10 дней до Нового года было бы хорошо уделить внимание своему здоровью, если вы этого давно не делали. Без крепкого здоровья и хороший год будет не в радость. Пройдите профилактические осмотры у терапевта, стоматолога и у других специалистов, к которым давно хотели заглянуть. Будет обидно, если ваш организм даст сбой именно в новогоднюю ночь и в последующие каникулы.

Посмотреть новогодние фильмы или сериалы

Новогоднее кино нужно обязательно смотреть до праздников, чтобы пропитаться сказочной атмосферой. Уделите этому несколько вечеров и посмотрите добрые семейные фильмы, которые подарят прекрасное настроение и чувство приближающегося праздника и чуда. К фильму или сериалу сварите вкусный глинтвейн и порадуйте себя вкусняшками, в которых вы себя обычно ограничиваете. О том, что смотреть, мы писали ранее в специальной новогодней подборке фильмов.

Повесить гирлянду и поставить елку

Гирлянда — неотъемлемая часть декора в доме перед и во время праздников. Разноцветные мигающие огоньки помогу прочувствовать новогоднюю атмосферу даже тогда, когда предпраздничного настроения совсем нет. Возможно, вы не любите гирлянды, тогда украсьте дом снежинками или красивыми статуэтками, которые будут ассоциироваться у вас с Новым годом. Вы можете заранее поставить искусственную елку и украсить ее. Если вы строгий приверженец натуральной хвои, то придется еще недельку подождать, чтобы зеленая красавица не осыпалась и не потеряла свое очарование.

Спланировать новогоднюю вечернику и меню

Праздник нужно планировать, иначе может получится чехарда. Спонтанность — это, конечно, хорошо, но не в случае с Новым годом. Если вы запланировали поездку к родственникам или на курорт, важно заранее купить билеты. Если организатором вечеринки являетесь вы, то продумайте ее детали, а также займитесь новогодним меню. В противном случае в последние дни перед празднеством вас охватит неконтролируемая паника, а встреча приходящего года окажется непосильной ношей. Сделайте все заранее и позвольте себе немного расслабиться и отдохнуть.

Приведите себя в порядок

Заранее приведите свой внешний вид в порядок. Посетите косметолога, парикмахера, мастера по маникюру и других специалистов бьюти-сферы, сходите на несколько сеансов расслабляющего и успокаивающего массажа. Замедлитесь, не становитесь жертвой суматохи, вы все делаете вовремя, а значит, нет необходимости торопиться. Заранее подберите образ на новогоднюю вечернику или посиделки с семьей, выберете макияж и подумайте над укладкой.

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