Минсельхоз Дагестана проверил правомерность распределения субсидий аграриям

Махачкала, 19 декабря. Служебная проверка Минсельхозпрода Дагестана выявила нарушения в действиях работников ведомства при предоставлении одному из сельхозпредприятий республики средств господдержки, выяснил ФАН. Однако они не носят коррупционного характера, пояснили агентству в ведомстве.

Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства, в пятницу состоялось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих. Оно прошло с участием представителей администрации главы Дагестана и республиканского профсоюза работников агропромышленного комплекса. На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о предоставлении господдержки ООО «Аверьяновка».

В беседе с ФАН в пресс-службе Минсельхоза Дагестана объяснили, что это сельхозпредприятие, как и многие другие в республике, пользуется мерами государственной поддержки. Оно получило субсидии на производство и реализацию молока, утилизацию отходов. Позднее работников профильных управлений и отделов министерства проверили на предмет законного распределения этих субсидий.

«Служебная проверка показала, что работники отделов растениеводства и садоводства, а также животноводства и кормопроизводства неправомерно предоставили ООО «Аверьяновка» субсидии из республиканского бюджета на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и на возмещение части затрат на поддержку собственного производства реализованного и отгруженного молока», – сообщил собеседник ФАН.

Однако, по его словам, теперь комиссия разобралась в ситуации. Идущих вразрез с антикоррупционным законодательством нарушений члены комиссии не обнаружили, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«Были рассмотрены факты, выявленные в результате служебной проверки, в рамках мер по предупреждению коррупции, с целью решения вопроса о наличии или отсутствия признаков нарушений законодательства о противодействии коррупции, требований к служебному поведению государственных гражданских служащих. Решением комиссии признаки таких нарушений не выявлены», – пояснили ФАН в Минсельхозе региона.

О том, какие именно нарушения выявлялись ранее в ходе служебной проверки, на момент публикации в министерстве не сообщили.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Аверьяновка» находится в Кизлярском районе Дагестана. Оно занимается производством и переработкой мяса и молока.

Ранее ФАН сообщал, что нидерландский предприниматель, генеральный директор и президент ПАО «Магнит» Ян Дюннинг покупает дагестанскую баранину, так как считает ее самой вкусной.