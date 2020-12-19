Александр Малькевич: Люди из глубинок — светлая сила нашей страны

В ходе церемонии награждения победителей конкурса «Хорошие новости России» председатель комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич поздравил лауреатов и выразил благодарность Медиагруппе «Патриот» и ФАН.

«Очень приятно быть здесь. Хочу поблагодарить Евгения Львовича и коллег из Медиагруппы «Патриот» за инициативу проведения подобных конкурсов. Мы обсуждали это на площадке Общественной палаты. Здорово, что те, кто тогда был с нами, участвуют сейчас в работе жюри», — высказался Александр Малькевич.

Эксперт также добавил, что необходим госзаказ «на хорошее».

«Пока государство собирается с силами и перегруппировывается, например, упраздняет Роспечать и проводит еще какие-то организационные мероприятия, эту тяжелую, но очень важную ношу берут на себя частные независимые СМИ. Они и продвигают хорошее», — рассказал чиновник.

Александр Малькевич подчеркнул, в России есть большое количество «позитивных, честных, правдивых, интересных историй о нашей великой стране». По словам эксперта, это особенно заметно при чтении материалов, поступающих на конкурс «Хорошие новости России».

Чиновник вручил награду Татьяне Пояркиной, победительнице в номинации «Герои современности». Ее статья «Сквозь век. Откуда черпает силы прожившая 95 лет забайкалка» посвящена Надежде Хайбулиной, которая всю войну проработала на лесозаготовках, а большую часть жизни отдала родному колхозу. Сейчас у бабушки 11 внуков и 22 правнука.

«Я сам голосовал за этот материал. Хочу сказать, я многое видел в жизни, но трудно было сдержать слезы к концу повествования. Представляете, какие светлые люди живут в глубине нашей страны! Очень верная мысль в статье, что главное — это очаг, свой дом, своя земля и люди. Этим всегда была и будет сильна наша страна. Нужно давать трибуну таким, как героиня статьи Надежда Хайбулина, и таким, как наша победительница, чтобы они рассказывали о настоящих русских людях», — подчеркнул чиновник.

По словам автора статьи, Надежда Александровна Хайбулина поразила ее своей любовью к месту, где она живет, и к людям. Журналист подчеркнула, несмотря на сложную жизнь, Надежда Хайбулина сохраняет оптимизм и жизнелюбие.