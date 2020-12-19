Американист назвал «политической клоунадой» закрытие консульств США в России

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о закрытии американского консульства во Владивостоке и приостановке работы консульства в Екатеринбурге. Глава американского департамента объяснил решение закрыть консульства в России необходимостью обеспечить их безопасность. Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян в комментарии ФАН назвал заявление Помпео политической клоунадой.

Госдеп уведомил Конгресс о планах прекратить работу двух оставшихся консульств в России, сообщило агентство Associated Press.

«Это часть наших продолжающихся усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в Российской Федерации», — заявил Помпео.

Госсекретарь США объяснил, что решение принято для оптимизации работы дипмиссии. Помпео отметил, что в отношении российских консульств в США никаких мер принимать не планируется.

Рафаэль Ордуханян оценил заявление госсекретаря США о закрытии консульств в России. По словам американиста, в США разыграли очередную клоунаду.

«Несколько месяцев назад я назвал Майка Помпео клоуном, а не госсекретарем. Признаться, я выслушал потом много нареканий: зачем же так называть, все-таки это госсекретарь, это великая страна… Но последующие события — его заявления по поводу Гонконга, его клоунская поездка в Турцию и заявления подобного рода — не оставляют ничего другого, как еще раз подтвердить: это называется клоунада, а сам человек — политический клоун», — заявил эксперт.

Политолог назвал истинную причину закрытия консульств в России. Изначально речь шла о вопросах безопасности, связанных с пандемией, напомнил он. Однако в США не могут соблюсти даже элементарные правила и разъяснить причину закрытия дипмиссий.

«Когда клоун делает заявление, во всем мире создается впечатление, будто вокруг консульств стоят казаки с кинжалами за поясом и медведями и ждут, пока кто-нибудь из американцев выйдет, чтобы перерезать ему глотку. Вот так сейчас творится внешняя политика в Америке. Поверьте, с уходом администрации Трампа ничего не изменится. Если там будут такие люди, как Салливан, Псаки и другие, то другого ожидать мы не можем», — заверил политолог.

Американист подчеркнул, специалисты понимают, что речь идет о безопасности в условиях пандемии. Но для всего мира создается картина, будто американским консулам грозит в России опасность.

«Там думают, что [в России] якобы отравили Навального и решают, кого бы еще отравить. Консулов в Екатеринбурге и Владивостоке, конечно! Это же наша любимая забава!» — иронизировал собеседник ФАН.

Политолог обратил внимание, что таким образом так называемые американские коллеги складывают информационное пространство вокруг России. Ордуханян призвал перестать обманываться и не называть американских чиновников коллегами и партнерами.

«Я надеюсь, мы все-таки будем избегать слов «коллеги», «партнеры». Никакие они не партнеры! Люди ведут информационную войну и пользуются тем, что 90% информационных ресурсов сосредоточены у них, и они делают что хотят. Давайте мы признаем эту реальность и будем бдительны», — заключил политолог.

Ранее Рафаэль Ордуханян рассказал ФАН, как учителя и сотрудники почты повлияли на выборы президента США. По мнению политолога, Байден одержал победу в результате чудовищных фальсификаций и настоящего заговора.