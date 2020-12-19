В Москве пройдет рождественская выставка работ неслышащих художников

Москва, 19 декабря. В столичном музее печатной графики, расположенном в историческом здании Гостиного двора, 25 декабря откроется рождественская художественная выставка «И творчество, и чудотворство». На выставке представят работы глухих художников-профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Саратова. Организаторы проекта — Всероссийское общество глухих и Национальный фонд поддержки правообладателей.

В экспозицию включат картины разных жанров: портреты, пейзажи, натюрморты, а также скульптурные работы. По словам организаторов, главной темой выставки станет Рождество.

«Впервые выставка проходит в самом центре столицы — около Красной площади, в волшебное предновогоднее время. Уверен, работы глухих художников найдут много поклонников, — заявил президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов. — Новая выставка — первое и историческое мероприятие: с нее мы начинаем серию выставок и культурных проектов, которые станут очередной ступенькой к построению общества равных возможностей».

В день открытия экспозиции пройдет круглый стол с представителями творческих объединений неслышащих художников, Центрального правления Всероссийского общества глухих, Министерства культуры Российской Федерации. На заседании эксперты обсудят стратегии интеграции культуры неслышащих в большой мир искусства.

Отметим, достижения глухих российских художников признаны как в нашей стране, так и за рубежом. Их картины неоднократно демонстрировались на престижных выставках, вошли в коллекции ряда музеев и известных галерей.