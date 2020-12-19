Глава Палаты представителей Ливии прибыл в Гвинею с двухдневным визитом

Конакри, 19 декабря. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех прибыл в Республику Гвинея с двухдневным визитом, заявил пресс-секретарь ведомства Абдалла Блехек.

По его словам, спикер парламента провел переговоры с главой государства Альфой Конде. Стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. В частности, речь шла о налаживании контактов между странами в политической, экономической и социальной сферах.

Во время встречи Агила Салех поздравил президента Гвинейской Республики с победой на выборах и переизбранием на третий срок.

Абдалла Блехек добавил, что глава Палаты представителей Ливии прибыл в Конакри с двухдневным визитом по личному приглашению Альфы Конде.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что избранный президент Гвинеи принес присягу и вступил в должность. Его третий срок официально начался с 15 декабря 2020 года.