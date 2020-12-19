Боррель призвал Турцию прекратить переброску наемников и оружия в Ливию

Брюссель, 19 декабря. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил действия Турции в Ливии.

По данным канала Libya 24, Анкара продолжает поставлять боеприпасы и военную технику на подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) территории: авиабазу Аль-Ватыя и в Мисурату. В начале месяца местные жители подтвердили переброску многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16 для формирования эскадрильи.

Жозеп Боррель заявил, что Турция нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН по Ливии. Он призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить агрессивные действия в регионе, противоречащие европейским интересам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что саммит ЕС одобрил новые санкции против Турции. Под ограничительные меры попали чиновники и крупные компании страны.