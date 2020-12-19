Депутат Госдумы Вяткин о поправках к закону о митингах: «Мы не удерживаем митингующих»

При проведении протестующими незаконных митингов на территории России законодательство РФ преследует единственную цель — обеспечить общественную безопасность. Об этом во комментарии ФАН заявил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

В середине ноября парламентарий внес на рассмотрение Госдумы два законопроекта, значительно ужесточающих законодательство о митингах и пикетах. Инициатива корректирует федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Согласно правкам, публичные мероприятия могут запретить финансировать из иностранных государств и международных организаций, также митинги и иные похожие акции не должны проводиться у зданий оперативных служб.

В интервью с ФАН Дмитрий Вяткин подчеркнул, что власти страны никогда не ставили себе в задачу удерживать митингующих, единственной целью при несанкционированных акциях была безопасность.

«Мы не удерживаем митингующих и никогда этого не делали. Речь идет не о том, чтобы кого-то удержать, речь идет об обеспечении безопасности. На кондиционное право граждан никто не посягал и не думает этого делать», — сказал депутат.

При этом Вяткин признался, что сейчас в законодательстве в этом направлении существуют определенные проблемы, но они активно прорабатываются.

«В законодательстве есть пробелы, которые сейчас восполняются. Имеется практика применения. Да, возникают какие-то сложности и спорные моменты при применении закона о митингах, но никакой задачи кого-то удерживать нет», — подчеркнул парламентарий.

Политик отметил, что во время незаконных мероприятий государство должно защитить тех граждан, которые не принимают в этом участия, но рискуют стать потерпевшими.

«Речь идет об общественном порядке, о безопасности, в том числе о безопасности граждан, не участвующих в митингах и не имеющих никакого к ним отношения. Все в праве реализовывать свое конституционное право. Здесь государство преследует одну единственную задачу – обеспечить безопасность. При реализации права одного человека не должно быть нарушено право другого», — объяснил Вяткин.

Также Вяткин отметил, что в европейских странах за противозаконные действия наказывают куда сильнее. Например, за одно и то же нарушение в нашей стране максимум можно получить штраф, а в Европе — уголовную ответственность.

«В Европе за нарушение правопорядка применяются штрафные санкции. Зачастую требования к проведению массовых мероприятиях у них пожестче, чем у нас. Это правда. Что касается ужесточения законодательства о митингующих, дело ведь не в самом ужесточении, а в обеспечении безопасности и правопорядка, то есть не дать провокаторам и правонарушителям чувствовать себя безнаказанными. В этом сейчас главная задача», — резюмировал депутат.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, Государственная дума рассмотрит законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за клевету в интернете. Клеветники могут получить до двух лет колонии или штраф в размере до миллиона рублей. Предложение также внес депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.