Избивший собаку петербуржец пойдет под суд

В Петербурге назначено судебное заседание по делу о жестоком избиении пса по кличке Андрюша. Дело будет рассмотрено в мировом суде, 204-м участке на улице Красного Текстильщика. Расследованием уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 245 «Жестокое обращение с животными», занимался дознаватель из УМВД по Центральному району Петербурга.

Как стало известно ФАН, фигурантами оказались те, кто и выбросил после избиения собаку на помойку. Один из мужчин признан обвиняемым. Другой, хозяин собаки, — потерпевшим.

Спасать пса пришлось зоозащитникам. Они и нашли умирающего Андрюшу на свалке. После этого пса госпитализировали в ветеринарную клинику. Специалисты диагностировали у животного оскольчатый перелом лобной кости, перелом черепа, теменной и затылочной кости, обширную гематому головного мозга и другие серьезные травмы. По мнению экспертов, собаку жестоко били тяжелым предметом по голове.

По информации собеседников Федерального агентства новостей, собаку избили 10 сентября у дома 6 на улице Правды, свидетелем оказался общественник Денис Сукокузов. Он и написал заявление в правоохранительные органы, после которого возбудили уголовное дело.

«Мы считаем, что там, на месте преступления, были как минимум три человека. А это значит, что преступление должно быть квалифицировано по части 2 статьи 245 УК РФ. Кроме того, преступление было совершено садистскими методами. Хотелось бы, чтобы это преступное деяние было квалифицировано должным образом», — сказал ФАН общественник Денис Сукокузов.

Сейчас Андрюша находится в клинике на реабилитации. Состояние пса улучшилось. Однако лечение будет долгим, говорят ветеринары.