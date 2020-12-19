Экс-участник «Дома-2» намекнул, что шоу покажут на телеканале «Культура»

Многолетний участник скандально известного, теперь уже закрывающегося российского проекта «Дом-2» Андрей Черкасов в своем Instagram-аккаунте намекнул, что телестройка может перекочевать с канала ТНТ на «Культуру».

Обсуждения о закрытии самого длительного реалити на телевидении будоражат публику уже давно, но на этот раз от разговоров все перешло к делу. О закрытии проекта сообщили в пресс-службе ТНТ. Эту новость подтвердил и гендиректор проекта Александр Расторгуев.

«Проект заканчивает свой выход на канале ТНТ. Это правда, 31 числа», — заявил Расторгуев.

Новость быстро разлетелась по Сети. Блогер и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина уже прокомментировала это событие. К ней присоединились и другие известные личности.

Не остались в стороне и экс-участники проекта, для которых «Дом-2» навсегда останется частью их жизни. К примеру, бывший участник проекта Рустам Солнцев рассказал о возможных причинах закрытия шоу, бьюти-блогер Алена Водонаева назвала проект целой эпохой, а Черкасову и вовсе нужно время, чтобы осознать происходящее.

«Да. В Новом году вы не найдете «Дом-2» на канале ТНТ. Это правда. Кто-то позлорадствует, а кто-то расстроится. Написать хочется многое, но не сегодня. Нужно время, чтобы упорядочить мысли», — говорит участник телестройки.

Подписчики Андрея быстро подхватили новость и принялись активно комментировать пост своего кумира. На вопрос одного из пользователей Сети, на каком канале будет теперь «Дом-2, Андрей шутя ответил: «Культура». А может, и не шутя, кто знает, покажет время.

Быть может, уходящий год и новый приготовят нам и такой сюрприз к главному зимнему празднику, и мы встретим «15 клевых ребят» после показа, к примеру, балета «Щелкунчик» на «Культуре».

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