Иосиф Пригожин о шоу «Дом-2»: Оно отражало действительность нынешнего поколения

Телепроект «Дом-2» не подавал дурной пример молодежи, а лишь был отражением нынешнего поколения. Об этом в беседе с ФАН сказал продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что известие о возможном завершении известного телепроекта канала ТНТ не стоит воспринимать слишком драматично.

«У каждого начала есть свой конец. Когда-то это должно было закончиться. Случилось так, что это произошло в 2020 году. Тут нет никакой трагедии», — сказал продюсер.

Пригожин также добавил, что лично ему безразлична дальнейшая судьба программы.

«Вообще неинтересно. Я не фанат таких шоу. Я его никогда не смотрел, не смотрю и смотреть не собираюсь. Закрыли-открыли, мне вообще все равно», — прокомментировал ситуацию муж певицы Валерии.

Он также добавил, что не считает проект источником дурного влияния на молодежь.

«Шоу не подавало плохой пример подрастающему поколению. Оно отражало действительность нынешнего поколения. Это отражение того времени, в котором мы все оказались. Поскольку я работаю директором телеканала «Авто Плюс», я знаю, что спрос рождает предложение. Ничего не делается просто так», — подметил Иосиф Пригожин.

Он привел наглядный пример того, как работает принцип спроса и предложения в массовой культуре.

«Шнуров ругается матом не потому, что ему так хочется. Он отражает вкусы общества и зарабатывает на этом деньги», — подытожил Иосиф Пригожин.

В завершение собеседник ФАН подчеркнул, что шоу «Дом-2» могло быть закрыто намного раньше, но только в том случае, если бы не имело успеха у аудитории. Снижение популярности свидетельствует о том, что вкусы зрителей изменились.