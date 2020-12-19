Экономический эксперт отреагировала на сообщение Росстата о росте зарплат

Москва, 19 декабря. В России зафиксирован рост заработной платы. В октябре 2020 года в абсолютных цифрах зарплата увеличилась на 0,2 % по сравнению с сентябрем этого года. По сравнению с октябрем прошлого года заработная плата в России увеличилась на 29990 рублей или 4.5%.

В реальном выражении заработная плата (с учетом инфляции) в октябре выросла по сравнению с октябрем 2019 года на 0,5%. Средний рост за 10 месяцев составил 2,4%. Такие данные предоставила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По мнению доктора экономических наук профессора кафедры статистики РТУ МИРЭА Татьяны Бурцевой, несмотря на положительную динамику государству необходимо продолжать поддерживать людей с низкими доходами.

«Конечно, наиболее оперативные данные по средней заработной плате получают от больших и средних предприятий, а также в организациях и учреждениях бюджетной сферы. Но это не снижает пропорцию увеличения по сравнению с 2019 годом. Тем не менее надо продолжать государственную поддержку населения с низкими доходами. Также очень актуальна помощь самозанятым и индивидуальным предпринимателям», — считает Татьяна Бурцева.

Также Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в ноябре зафиксировала в России снижение уровня безработицы. По сравнению с октябрем 2020 года число безработных уменьшилось на четыре процента.

Снижение безработицы связано с тем, что предложены новые формы занятости: самозанятые и дистанционный режим работы. Количество самозанятых​ по итогам первых шести месяцев​ 2020​ года выросло в 10,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Число регионов, где введена данная форма занятости увеличилось ​ с четырех в прошлом году до двадцати трех субъектов РФ в 2020 году.