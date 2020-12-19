Психолог рассказала, как родителям стоит реагировать на заработок ребенка в YouTube

Шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube. За год она заработала 18,5 млн долларов. Психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, как успех в детстве может сказаться на ребенке и как родителям правильно воспитать юную звезду.

Как сообщает Forbes, сейчас Радзинская занимает седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Девочка ведет канал Like Nastya, общее число ее подписчиков превышает 190 млн человек. В прошлом году она заняла третье место в списке Forbes, ее доход составлял 18 миллионов.

Наталья Наумова отметила, что большой успех — это сложное испытание даже для взрослых людей. Если же такого успеха достигает ребенок, то очень важно, чтобы родители транслировали ему правильные установки.

«Очень важно, какие у ребенка сформированы установки и какое рядом с ним окружение, как взрослые будут реагировать и как взрослые будут ее поддерживать и поощрять. В зависимости от окружения, такой успех может быть как плюсом, так и минусом», — заявила специалист.

Психолог отметила, что если ребенок начнет чувствовать свое превосходство над другими детьми, то нужно поговорить с ним и объяснить: не важно сколько у тебя денег, важно, какой ты человек. Родителям надо следить, как изменяется отношение ребенка к людям. Испытанием может быть и зависть со стороны других детей — некоторым людям тяжело чувствовать чужой успех, подчеркнула Наумова.

Отношения с друзьями тоже могут складываться непросто. Но рядом должны быть понимающие родители или психолог, чтобы направить ребенка, сказать: «Ты молодец, ты достигла успеха, но рядом есть люди, которых тоже надо уважать и ценить».

Самое главное — помочь ребенку не поддаться жажде наживы Даже в подростковом возрасте и юности это чувство захлестывает людей, кружит им голову. Они начинают считать, что друзья им не нужны, но потом их ждет большое разочарование, отчуждение ото всех и одиночество.

«Важно показать ребенку, что деньги – это замечательно, но еще у тебя есть обычная жизнь, где ты уделяешь внимание и своим близким, и своим друзьям. Нужно мерить людей не по тому, насколько они успешны, а по тому, насколько они приятны, чутки. Самое сложное, когда родители чувствуют, что ребенок становится успешным, дать ему правильный посыл», — заключила психолог.

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