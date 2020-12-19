Как Россия стала арбитром ситуации в Нагорном Карабахе

Обстановка в Нагорном Карабахе, где миротворческий контингент ВС РФ продолжает свои усилия по достижению мира в регионе, продолжает оставаться крайне напряженной. Это особенно видно по последним событиям в зоне нагорнокарабахского конфликта: в результате недомолвок со стороны Армении образовалось несколько опасных районов, в которых сознательно провоцируются инциденты вплоть до боестолкновений.

После разрешения кризиса в селах Гадрутского района, где армянские добровольцы оставались в окружении ВС Азербайджана, новые очаги нестабильности вспыхивают в зонах демаркации новых границ двух враждующих стран. В этой ситуации Россия действует взвешенно и справедливо, прекращая опасные конфликты на местах и создавая условия для мирного урегулирования вопроса.

О том, как Россия стала арбитром мирного процесса в Закавказье, как отдельные силы пытаются вмешаться в ход урегулирования и надавить на миротворцев, а также о бессовестном молчании официального Еревана на фоне провокаций в Нагорном Карабахе, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Инциденты 11-13 декабря в Гадрутском и Шушинском районах Карабаха, в ходе которых, согласно заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в плену у азербайджанской стороны оказалось до 73 военнослужащих армии Нагорного Карабаха, остро поставили вопрос об отсутствии у населения Арцаха и Армении объективной информации по проблемным вопросам демаркации границ с Азербайджаном.

Это стало продолжением ситуации с жителями населенных пунктов в Лачинском районе, которым пришлось буквально за одну ночь покидать свои дома, так как власти в Степанакерте и Ереване не разъясняли им их будущее.

Между тем, уже 10 ноября, когда было опубликовано трехстороннее соглашение об условиях прекращения огня в Нагорном Карабахе, в нем была обозначена линия соприкосновения сторон, которой стали занимаемые войсками позиции, и указан срок передачи Лачинского района азербайджанцам. Армянское руководство неофициально намекало местным жителям, что они будут жить под защитой российских миротворцев.

По факту же в Ереване и Степанакерте знали, что Азербайджан не согласен ни на что, кроме того, что зафиксировано в трехстороннем соглашении. А именно: российские миротворцы обеспечивают безопасное перемещение транспорта по Лачинскому коридору — но вся территория, включая населенные пункты, становится азербайджанской.

Российские миротворцы на блокпосту в городе Лачин, Нагорный Карабах pic.twitter.com/8AI7N0nhIM — Вежливые люди (@vezhlivo) December 18, 2020

Ситуация с удерживаемыми карабахскими ополченцами анклавами на занятой азербайджанскими войсками территории в Гадрутском и Шушинском районах также продемонстрировала непонимание происходящего на уровне местного населения. Люди считали, что присутствие в анклавах армянских вооруженных отрядов делает их частью соглашения о разведении сторон миротворцами.

Российские миротворцы установили наблюдательный пункт в селе Хин Шен, в котором недавно произошли столкновения между армянскими и азербайджанскими подразделениями. pic.twitter.com/ngL5dvAWa6 — Леди Кац (@lady_Katz) December 14, 2020

Неправомерность подобных суждений собственное руководство им опять же не разъяснило. Или намеренно не хотело разъяснять. Наоборот, оно снова попыталось переложить ответственность на российский миротворческий контингент.

Волюнтаризм Еревана

13 декабря на заседании Совета Безопасности Армении Никол Пашинян сначала признал, что проблемные районы не были упомянуты в ходе проводившихся при посредничестве России в ноябре переговоров. Но при этом заявил, что армянская сторона рассчитывала позже урегулировать этот вопрос, а российским миротворцам, по мнению премьер-министра, якобы следовало обеспечить «армянскую принадлежность» окруженных азербайджанцами населенных пунктов.

Такой волюнтаристский подход обернулся для армянской стороны новыми людскими потерями, в частности, в районах сел Хин Тахер и Хцаберд. И остановило кровопролитие только прибытие российских миротворцев, которые смогли урегулировать конфликт и вывести попавших в окружение добровольцев из селений.

Российские миротворцы на окраине села Хцаберд.



Ведутся переговоры о возвращении сторон на прежние позиции. pic.twitter.com/0gVkx9Nap6 — Леди Кац (@lady_Katz) December 13, 2020

Мало кто понимает, но миротворческий контингент РФ, если исходить из целей и задач пребывания, обязан обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в пределах зоны ответственности, обозначенной соглашением Москвы, Баку и Еревана. Азербайджанское командование согласилось признать миротворческими действия россиян в Гадрутском и Шушинском районах, хотя эти территории находятся уже за линией соприкосновения. Благодаря этому российским военнослужащим удалось вывести из окружения часть карабахских ополченцев, о чем также сообщило и министерство обороны Армении.

Однако объективных разъяснений ситуации населению через средства массовой информации с армянской стороны так и не последовало. Жители перешедших под контроль Азербайджана сел пытались митинговать перед штабом российских миротворцев в Степанакерте, как будто это российское командование, а не официальный Ереван несет прямую ответственность за трагическую ситуацию на местах.

Новые очаги

После того, как отгремели выстрелы в Хин Тахере и Хцаберде, новый виток «недопонимания» и провоцируемой социальной напряженности последовал по вопросу границ Азербайджана в Кубатлинском, Зангеланском и Сюникском районах. После двух недель противоречивых слухов, на фоне начавшихся демонтажа укреплений вокруг города и вывода подразделений вооруженных сил Армении, в Сюник прибыл министр обороны Вагаршак Арутюнян. От него представители населения впервые получили достоверную информацию о том, что происходит на самом деле.

The Minister of Defence visited the SE border, in particular, the areas where the distance between the Armenian and Azerbaijani positions, in some cases,is about 100 meters. V.Harutyunyan followed the combat duty in the new lines, discussed issues with the commanders & servicemen pic.twitter.com/WwVMyHArUB — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) December 18, 2020

Местное население опять ставят перед фактом того, о чем они даже не знают. Ведь приказ на отвод войск и передачу территорий Баку был отдан из Еревана еще за несколько дней до текущих событий. Руководство Армении согласилось восстановить границы с Азербайджаном, которые существовали на момент распада Советского Союза. Это значит, что под контроль Баку возвращаются Зангеланский, Кубатлинский и часть Сюникского районов.

Однако официального оповещения населения об условиях договоренностей с азербайджанской стороной так и не было проведено.

Разговор Вагаршака Арутюняна с сюникцами в кабинете главы администрации города скорее породил новую волну непонимания и слухов. По сообщению минобороны Армении от 17 декабря, министр провел рабочее совещание в Сюнике, где обсудил вопросы по делимитации границ Армении и Азербайджана, размещению подразделений вооруженных сил и пограничных войск на новых формирующихся рубежах. Но почему и каким образом это будет происходить, пресс-служба военного ведомства так и не объяснила.

При этом в армянском сегменте Сети заранее было начато проведение мощной информационной кампании с обвинением Никола Пашиняна в сдаче якобы всей территории южной части страны. Несмотря на протест со стороны местных ополченцев и жителей, свою часть сделки армянская сторона все же выполнила и сдвинула позиции вглубь территории. Но панику на местах уже было сложно остановить.

Сюникцы будут держать дороги закрытыми, пока не появится адекватный человек

Сдача позиций Азербайджану в направлении Сюника ставит эту область Армении под угрозу. А Сюник – это хребет страны. Об этом корреспонденту Sputnik Армения…

Подробнее на https://t.co/j0O4F11u3s pic.twitter.com/Vqp2lmBg3M — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) December 18, 2020

Кабинет министров Армении тоже не спешит комментировать ситуацию, а ведь она принимает очень скверный оборот. Население Нагорного Карабаха, видя разброд и шатание официальных лиц в Ереване и Степанакерте, волнуется, проводит акции протеста и требует объяснений. При этом некие политические силы (читай: прозападные и националистические круги Армении) исподволь пытаются вновь переложить ответственность на российских миротворцев. А в социальных сетях появляются сообщения, в которых чуть ли не требуют от России встать на армянскую сторону конфликта в Карабахе.

Россия – арбитр Карабаха

Отсутствие официальных комментариев со стороны Еревана в подобной ситуации неопределенности граничит с провокацией. Но еще больше вызывает непонимание, что населению просто не доносят конкретную информацию о том, как жить в новых условиях после отгремевшей «Второй Карабахской» войны. Представители России, Армении и Азербайджана проводят демаркацию новых границ в рамках совместных групп, и российские военнослужащие принимают участие в работе этих комиссий прежде всего в интересах предотвращения конфликтов. Для обеспечения безопасности на новых линиях государственных границ спланировано размещение российских пограничников.

Отмечен и ряд нескольких важных компромиссных решений, принятых с участием российской стороны. Так, вся территория села Шурнух была оставлена за армянами, несмотря на сложности с демаркацией границ — населенный пункт разросся со времен развала СССР. Теперь жителям придется учится соседствовать с азербайджанцами — их будет разделять узкая полоса земли шириной менее 100 м. Но это уже значимый сдвиг в вопросе мирного разрешения спорных ситуаций.

Так для чего Ереван молчит и сознательно провоцирует панику у населения?

Никакого отношения к приказам армянского командования по отходу с занимаемых позиций российские военные не имеют. Они также не несут ответственности за согласие армянского руководства на условия Баку. Российский миротворческий контингент выполняет задачи по обеспечению режима прекращения огня в обозначенных ему пределах зоны ответственности и содействует восстановлению мирной жизни.

Командующий российскими миротворцами генерал Мурадов, лично доставивший освобожденных армянских пленных в Ереван, рассказал о деталях операции https://t.co/Eyrp1Y71qO pic.twitter.com/dB9oDQIGRH — РИА Новости (@rianru) December 15, 2020

Это и есть то самое необходимое участие Российской Федерации в восстановлении мира в Карабахе, на которое ваш покорный слуга надеялся в самые острые дни конфликта. Как бы ни старались «доброхоты» с обеих сторон трагического противостояния Армении и Азербайджана, Москва занимает справедливую позицию «арбитра» карабахского вопроса — разрешает ситуации на местах, проводит разминирование территорий и гуманитарную поддержку мирных жителей, ведет курс на восстановление мирной жизни в регионе на основании договоренностей от 10 ноября.

Даже на этом пути есть свои подводные камни и свои тяжелые ситуации. Как сообщили 18 декабря в Минобороны РФ, в районе Шуши в Нагорном Карабахе в ходе разминирования территории погиб российский офицер Международного противоминного центра: сапер был тяжело ранен во время взрыва и скончался по пути в госпиталь. 23 ноября сообщалось о том, что двое миротворцев были ранены также в результате взрыва при разминировании в районе Мадагиза.

Россия взяла на себя высокую гуманитарную ответственность — сохранить мир в измученном Нагорном Карабахе. Именно этого не могут понять и признать наши оппоненты в самых разных политических кругах — и в Баку, и в Ереване.