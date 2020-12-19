Атомная подлодка «Казань» успешно поразила морскую цель ракетой «Оникс»

Москва, 19 декабря. Экипаж атомного подводного крейсера «Казань» выполнил стрельбу противокорабельной ракетой «Оникс» по морской цели в Белом море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена», — говорится в сообщении.

Пуск ракеты осуществлялся в рамках финального этапа государственных испытаний подводной лодки «Казань». В ближайшее время экипажу крейсера предстоит протестировать корабельные системы, силовые агрегаты и весь комплекс вооружения. После завершения программы испытаний подлодка будет принята в состав ВМФ России.

Напомним, 12 декабря атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Владимир Мономах» выполнил учебный пуск четырех баллистических ракет «Булава». По данным Минобороны РФ, ракеты были выпущены из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области. Дальность полета составила 5,5 тысячи километров.