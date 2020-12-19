Орлова рассказала, что «Дом-2» снимали без сценария

Многие знаменитости и пользователи Сети уже успели прокомментировать закрытие телестройки «Дом-2» на канале ТНТ. Поспешила высказать свое мнение на эту тему и одна из ведущих проекта Ольга Орлова. Так, в своем Instagram-аккаунте экс-солистка «Блестящих» призналась, что проект был честным и снимался без сценария.

«Это был честный проект, без сценариев, без сглаживания острых углов, это было про жизнь, про чувства и эмоции и, конечно, про любовь!» — подписала пост Орлова.

В составе команды проекта певица проработала около четырех лет. На закрытие шоу она реагирует с грустью.

«У этого телешоу были поклонники, были противники, но его смотрели миллионы! Я делала свое дело от души, с удовольствием и любовью, как и все, кто там работал. Спасибо всем вам, самым крутым телезрителям, за то, что никогда не оставались равнодушными!» — отметила телеведущая.

Однако заявление Орловой о правдивости шоу оценили не все подписчики. Так, поклонники звезды тут же сомнительно отреагировали в комментариях.

«Без сценариев? Это не правда. Есть там сценарий. Лично видела, как участники заучивают слова по бумажке. Все действо разворачивалось по строгой указке», — взбушевалась аудитория.

Был ли сценарий, не было ли его — останется за кадром. Так или иначе самый продолжительный реалити-проект с ежедневной трансляцией за всю историю телевидения подходит к концу спустя 16 лет после его запуска.

Однако руководство шоу оставляет надежду зрителю. Так, гендиректор проекта Александр Расторгуев сообщил, что шоу больше не будет транслироваться на канале ТНТ, но есть планы о его переносе на другую медиаплощадку. Подробностей Расторгуев предпочел не раскрывать.