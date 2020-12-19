В Тамбове готовят первый фестиваль старинных лампад

Первый фестиваль керосиновых ламп пройдет в Тамбове в онлайн-формате в 2021 году. Инициатор торжества — тамбовский краевед Федор Фирсов. Он собирает старинные лампы более полутора лет. Коллекционер планирует собрать единомышленников для обсуждения историй о керосинках, мастер-классов по оформлению, конкурсов и викторин. По его словам, идею с фестивалем уже поддержали местные жители, депутаты и некоммерческие организации.

«Мы хотели сделать праздник в этом году, но не получилось из-за пандемии. Перенесем на другой год, как раз будет 200 лет со дня рождения Яна (полное имя — Ян Юзеф Игнаций Лукасевич. — Прим. ФАН), создавшего эту лампу. Если потребуется, проведем фестиваль в режиме онлайн. Выберем площадку, куда люди придут со своими лампами и расскажут свои истории. Проведем мастер-классы по декупажу лампы. Будут интересные квесты, загадки и вопросы», — поделился Федор.

Коллекционер рассказал, хоть керосинки и считаются пережитком прошлого, но в некоторых домах их все еще хранят как предмет декора, а кто-то даже любит ностальгировать и зажигает лампу, как в старые времена.

«Многим нравится запах, некоторые приезжают на дачу и там включают эту лампу. Некоторые, как я, коллекционируют. Она гармонирует со старыми вещами, ее можно и на стол поставить, если брать церковную утварь, — к ней лампы тоже подходят. Керосиновая лампа интересна своим дизайном. Они были разные, даже ручной работы. Большая любовь и мастерство вкладывались в этот предмет. Даже магазины стали делать электрические лампы в виде керосиновой», — заявил краевед.

В коллекции Фирсова более 50 керосиновых ламп разных видов: уличные, домашние, переносные, ветроустойчивая «летучая мышь», а также сделанные индивидуально под заказ. О каждом экземпляре краевед старается узнать историю. По его словам, одна лампа из его коллекции использовалась в доме русского композитора Сергея Рахманинова.

«Однажды мне подарили коврик, на котором сидел композитор Рахманинов. Найден он был в доме родственников композитора. А чуть позже мне отдали керосиновую лампу в стеклянном футляре, тоже из этого дома. Хозяйка реликвий рассказала, что композитор любил выходить на порог покурить еще до рассвета, поэтому лампу поджигал очень рано», — рассказал инициатор фестиваля.

История другой лампы, по словам краеведа, связана с местной легендой о деревне Мамонтова пустынь. Федор Фирсов отдыхал там в детстве, поэтому воспоминания о найденной керосинке для него особенно дороги.

«Больше 100 лет назад революционеры разрушили в деревне храм, а крест хотели стащить. Местные жительницы не могли такое стерпеть, поэтому ночью вместе с этими керосиновыми лампами пошли снимать крест. Спрятали его, утопив на дне озера, которое из-за этого назвали Святым», — вспоминает историю коллекционер.

Федор отметил, что керосиновая лампа, помимо декоративной и осветительной функций, имеет много других полезных свойств. Например, может обезопасить человека от COVID-19.

«Говорят, керосиновая лампа производит дезинфицирующий эффект — и коронавирус весь убьется. А раньше с помощью керосина травили вшей и колонов. Также очищенный керосин использовали в авиации», — заявил краевед.

Фирсов рассказал о больших планах развития фестиваля: организовать инсталляцию, найти спонсоров для продвижения проекта, зарегистрировать собственный бренд. Активист отметил, что через год праздник проведут еще раз в честь дня рождения изобретателя керосинки Игнация Лукасевича.

«Мы сделаем инсталляцию с лампами и со всеми старыми вещами. Хотим зарегистрировать свой бренд в виде подарочного экземпляра маленькой лампы. Сейчас дорабатываем положение, чтобы вовлечь не только людей с керосиновыми лампами, но и спонсоров, имеющих отношение к освещению города. Нам нужна хорошая аппаратура, подарочные эмблемы, майки, вымпелы, значки и дипломы участников», — поделился планами коллекционер.

Керосиновые лампы — не единственное увлечение Федора. Краевед занимается восстановлением исторической памяти города Тамбова, создает проекты против детского и взрослого вандализма, помогает больным детям и пожилым людям. В своем доме, ранее принадлежавшем дворянам Можаровым, активист устроил музей с редкими экспонатами.