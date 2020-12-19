Психолог рассказала, что делать при столкновении с абьюзом в отношениях

«Абьюз» с английского языка переводится как «злоупотребление». В российском обиходе это слово используют как синоним к понятию «насилие», при этом имеется в виду не только физическое, но и эмоциональное его проявление. Психолог, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева рассказала ФАН, что если вам кажется, что в ваших отношениях есть злоупотребление, то необходимо обратиться за психологической помощью, желательно вместе с партнером.

«Вообще психологическая помощь показана каждому человеку. Но если вы столкнулись с чем-то агрессивным, вас что-то задевает, — чем раньше обратиться к психологу, тем лучше. Для людей, которые не умеют обращаться со своим гневом, сливают свою агрессию на близких, а те от этого страдают, тоже существует помощь психолога. Ничего страшного в этом нет, в обществе должно стать нормальным обращение к таким специалистам», — объяснила психолог.

Распознать абьюз, если явного насилия в отношениях нет, не всегда можно с первого раза. Тем не менее один из главных признаков — это отсутствие эмоционального комфорта, считает Суздальцева.

«Нужно отсекать то общение, которое вам не нравится. Вовремя сказать себе: «Мне это не подходит». Не стесняться этого. У нас всегда есть выбор, участвовать в каких-то отношениях или нет. Нужно заботиться о себе, не позволять обращаться так, как вам не нравится. Насилие, скорее, случается не от природной злобности, а от глупости, от незнания, от того, что самому невыносимо больно», — поделилась специалист.

Психолог заявила, что в нашей стране крайне сложно найти человека, ни разу не столкнувшегося с хотя бы с одним из проявлений насилия. Первое, что нужно сделать — стать добрее друг к другу.

«Давайте будем говорить честно: толерантность в нашем обществе к насилию велика, поэтому насилия у нас много. Я в своей жизни и практике не встречала ни одного человека, который бы ни разу не столкнулся с насилием. Говорим мы о насилии не только физическом или сексуальном, мы говорим и о психологическом насилии, об эмоциональном, экономическом и так далее. Вы знаете, у меня эта тема всегда откликается в душе. Мне больно, когда люди обижают друг друга, я хочу жить в обществе счастливых людей, как и все остальные. Поэтому давайте будем добрее друг к другу и к себе», — призвала Людмила Суздальцева.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что психолог Марианна Абравитова поддержала запрет трансляций в Интернете со сценами насилия. Специалист поддерживает инициативу сенатора Алексея Пушкова законодательно запретить трансляции, в которых в прямом эфире демонстрируется насилие над людьми. Одним из недавних подобных случаев стала смерть девушки во время стрима блогера Станислава Решетникова.