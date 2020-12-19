Алена Водонаева назвала закрывшийся «Дом-2» эпохой

Москва, 19 декабря. Телеведущая Алена Водонаева впервые ответила на слухи о закрытии телепроекта «Дом-2» на телеканале ТНТ, после участия в котором она стала знаменитой.

Новости о закрытии реалити-шоу облетели всю страну. Участники и ведущие «Дома-2» подтвердили эту информацию. Многие пользователи в шутку заявили, что 2020 год впервые смог порадовать их по-настоящему хорошими новостями. Бывшая участница телепроекта Алена Водонаева написала на своей странице в соцсети, что закрыть «Дом-2» было единственным здравомыслящим решением руководства проекта. Реалити-шоу выходило в эфир на протяжении 15 лет, ведущая назвала его «целой эпохой».

«Как ни крути это целая эпоха. И если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение — 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку», — приводит слова телеведущий Пятый канал.

Пользователи в комментариях написали, что проект уже давно перестал быть интересным. Они объяснили, что с уходом старых участников «Дом-2» потерял свою изюминку.

«Слава Богу неужели наши молитвы дошли до небес!!!! Этот дом разврата наконец то закроют»; «Жалко во что превратили проект. Я 16 лет смотрела. Ваш состав был самым прикольным!»; «Скажу, Ален с вами «Дом-2» был лучше, потом стало не интересно. Когда вы ушли я перестал смотреть проект», — написали в комментариях у Водонаевой.

Ксения Бородина, которая была одной из первых ведущих проекта, опубликовала трогательный пост после закрытия «Дома-2». Она выразила признательность поклонникам за любовь и преданность. Бородина заметила, что за все годы работы на проекте ни разу не встретила того, кому было бы все равно на шоу.