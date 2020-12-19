Конференция Путина повлияет на отношения России и Запада

Москва, 19 декабря. Масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина серьезно повлияла на западных представителей. К такому выводу пришли российские эксперты и политики.

Бывший сенатор Франц Клинцевич считает, что речь российского лидера надолго задержится в информационной повестке. Сейчас очень важно, чтобы конференцию главы государства обсуждали журналисты. Москва должна бороться с Западом только при помощи правды, добавил политик.

В своем выступлении президент четко обозначил экономическую позицию страны, сообщил финансовый эксперт Никита Масленников. По его словам, Путин напомнил мировым странам, включая США, о готовности сотрудничать по всему периметру.

Однако сейчас идет ожесточенная борьба в военно-промышленном направлении между государствами. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что Запад попытается обогнать Россию в создании гиперзвукового вооружения, пишет «ПолитРоссия».

Федеральное агентство новостей ранее писало, что лидер фракции ЕР оценил ответы Путина на пресс-конференции. По словам европейского политика, российский лидер глубоко вник в социально-политическую ситуацию в стране и смог это продемонстрировать.