Успенская поразила поклонников фигурой в узком лимонном платье

Москва, 19 декабря. Певица Любовь Успенская восхитила фолловеров в социальной сети своим знанием украинского языка и точеной фигурой в лимонном платье.

На странице артистки появился свежий снимок. В кадре она лежит на импровизированном деревянном мосту под звездным небом. На Успенской — узкое платье, которое подчеркивает ее фигуру. В макияже исполнительницы сделан акцент на красные губы. Под фото звезда написала на украинском языке, что звездное небо заставило ее задуматься о многих вещах.

«Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю...» — написала Успенская.

Пользователи были в восторге от лимонного платья. Они обратили внимание на плоский живот 66-летней певицы и ее торчащие ребра. Многие были удивлены познаниями артистки в украинском языке.

«Очень красивая женщина издали сразу видна»; «Красавица и куколка! На вас очень приятно смотреть! Спасибо вам просто за то, что вы есть»; «Ребрышки аж видно, да Вы моя стройняшка»; «Откуда украинский язык знаете?» — написали в комментариях.

Предыдущее фото Любови Успенской со знаменитым блогером Идой Галич разозлило пользователей. Поклонники просили певицу перестать молодиться и выбирать себе образы под стать возрасту. На снимке их также взбесила демонстрация состоятельности звезды шансона, которая позировала рядом с Галич в роскошной шубе из соболя.