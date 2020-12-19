Специалист назвал условия для безопасного запуска пиротехники

Москва, 19 декабря. Условия безопасного использования пиротехники и правила запуска сложных фейерверков назвал председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин.

Специалист уточнил, что безопасное использование пиротехники возможно только в том случае, если товар сертифицирован, а при запуске соблюдены все правила безопасности. В специализированных магазинах продаются пиротехнические изделия, соответствующие всем правилам и нормам, уточнил Волжин.

Самое важное правило, уточнил специалист, это соблюдение дистанции от места запуска фейерверка. Коробки с батареями салюта должны быть установлены на ровной твердой поверхности, а зрители удалены на расстояние не менее 20 метров, рассказал председатель Ассоциации пиротехников.

Немаловажным фактором Волжин считает и погоду, особенно сильный ветер, который может снести заряд в сторону. Поэтому запускать салют лучше подальше от зданий, бензоколонок или дорог.

Разные виды пиротехнических изделий требуют различных мер предосторожности, особенно это касается расстояния от места запуска до зрителей. Сертифицированные товары в обязательном порядке должны быть снабжены инструкцией по запуску, где указаны все условия.