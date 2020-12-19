Врач предостерегла россиян от приема витаминов от COVID-19 и других вирусах

Москва, 19 декабря. Прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, поскольку они только усиливают инфекцию. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, «вирусы любят витамины», поэтому они не ускоряют процесс выздоровления.

«Если человек заболевает, то я считаю, что витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь, вирусы тоже получают энергию от витаминов. Конечно, это касается и коронавируса», — пояснила ТАСС директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой.

Она также призвала воздержаться от употребления витаминов без назначения врача людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Медик уточнила, что в лучшем случае витамины не будут приносить пользу, а в худшем — превратятся в организме в токсины и начнут разрушать иммунитет.

Лапа отметила, что прием витаминов — важная составляющая в процессе восстановления организма после выздоровления. Однако начинать его сразу после исчезновения инфекции нельзя. Необходимо, чтобы прошло минимум 7-10 дней.

Медики ранее неоднократно предупреждали об опасности бесконтрольного приема витаминов. В частности, об этом говорил заслуженный врач России Михаил Каган.

Поднимать иммунитет после выздоровления можно и с помощью продуктов, богатых витаминами, отмечала ранее терапевт Ольга Бурлакова. По ее словам, самым действенным и доступным средством для этого являются напитки из кислых ягод.