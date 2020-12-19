Британцы призвали сбежавшего журналиста ВВС извиниться перед Путиным

Лондон, 19 декабря. Британские пользователи призвали сбежавшего с пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналиста BBC Стива Розенберга извиниться за свое поведение.

Корреспондент спросил главу государства, чувствует ли тот ответственность за ухудшение отношений с Западом из-за «инцидента» с блогером Алексеем Навальным, «химоружия в Солсбери» и Крыма.

Комментируя ситуацию с «известным блогером», президент отметил готовность российской стороны сотрудничать. Он напомнил, что в указанных инцидентах Запад почему-то не хочет координировать с Россией свою работу, бездоказательно обвиняя Москву

На прямой вопрос главы государства о том, почему страны Запада не хотят давать заключения о «Новичке», журналист ответить не смог. Розенберг заявил, что лишь задает вопросы, но вскоре вовсе покинул пресс-конференцию.

«Вчера, перед сотнями миллионов людей, на международной пресс-конференции, проведенной Путиным в Москве, журналист BBC решил проигнорировать то, за что ему платят, и превратить Великобританию в посмешище (снова)», — написал пользователь @DontDenyThe.

«Итак, Стив, мяч на вашей площадке. Извинишься ли ты перед нами, британским народом, за свое неподобающее поведение и перед президентом Путиным за свои безосновательные обвинения и ничем не подкрепленные утверждения о виновности России?» — поинтересовался у журналиста @geol_uk....

Свой уход из зала ЦМТ прокомментировал и сам Розенберг. Он призвал не расценивать этот поступок как неуважительное отношение к президенту России. Журналист отметил, что он просто спешил в редакцию, так как «был дедлайн». Розенберг также подчеркнул, что был удивлен тем, что глава России задал ему встречный вопрос. Розенберг не стал начинать диалог, так как посчитал свой ответ неуместным.