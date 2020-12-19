Украинский депутат влип в скандал из-за проституток

Киев, 19 декабря. Соратник президента Украины Юрий Камельчук рассказал, что проституция приводит к «выводу энергии» с Украины. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Громадьске».

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук поделился своим мнением, что проституция «забирает энергию» у женщин. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, по мнению политика, приводит к уменьшению количества энергии в стране.

На заданный вопрос, откуда он владеет такой информацией, депутат сказал, что изучал медицинские исследования. Также во время интервью он ссылался на ведические науки.

ФАН ранее писал, что Юрий Камельчук назвал коронавирус выдумкой. Политик заявил о недоверии ни к одной вакцине от COVID-19 в мире. По его словам, препараты, которые эффективны на 70%, 50% и 30%, вызывают сомнения. Депутата также возмутило, что лекарства с низкой действенностью вообще выпускают.

Кроме этого скандальный нардеп посоветовал украинцам страховать свои жизни, чтобы в случае смерти от COVID-19 обеспечить семьи. Парламентарий предупредил граждан о грядущем кризисе и призвал их меньше тратить, а также задуматься о собственной защите. Такое предложение было вынесено на заседании Верховной рады.