Производство легковушек в России выросло на 9,8%

Москва, 19 декабря. Легковых автомобилей в России произвели в ноябре 2020 года больше на 9,8%, чем в аналогичный период прошло года. Всего было выпущено 137 тыс. машин, подсчитал Росстат.

В сравнении с октябрем 2020 года в ноябре производство легковушек упало на 7%. С января по ноябрь показатель упал на 19,7%, в пересчете на цифры выпущено порядка 1 млн 132 тыс. автомобилей. Также в последний месяц осени выросли цены на новые легковушки до 1,4%.

Грузовых автомобилей в ноябре было выпущено на 1,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Их количество составило порядка 15,5 тыс. штук.

Россиян в 2021 году ожидает ряд изменений в проведении техосмотра, ПДД, ОСАГО и других сферах. В частности, из экзамена на водительские права уберут этап с площадкой.