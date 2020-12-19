Россиянам назвали новые требования к установке новогодней елки

Москва, 19 декабря. Установка новогодней елки с первого января должна будет проходить по новым правилам.

Новые требования предусматриваются правилами противопожарного режима. Она вступят в силу с первого января следующего года. Теперь дерево необходимо устанавливать на устойчивом основании. Елка не должна загораживать пути эвакуации и выходы из помещения.

«Ветки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», – отмечается в тексте документа.

Сегодняшние правила не предусматривают требования о недопустимости загромождения эвакуационных путей. Правила противопожарного режима в России принимаются в рамках так называемой регуляторной гильотины. Они действуют до 2026 года, а после их необходимо пересмотреть.

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