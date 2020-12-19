Россиянка едва не лишилась зрения из-за наращивания ресниц

Тверь, 19 декабря. Жительница Твери по имени Наталья чуть не лишилась зрения после того, как нарастила ресницы у местного мастера. Историей женщина поделилась со СМИ.

По словам россиянки, она уже обращалась к мастеру по имени Елена ранее, чтобы сделать маникюр. После наращивания ресниц она приехала домой и обнаружила засохший клей и белый налет.

«Все это мне очень резало глаза. Я позвонила Елене и попросила, чтобы она переделала свою работу, на что она мне сказала приходить послезавтра», — цитирует Наталью телеканал «360».

Мастер не смогла сразу снять ресницы и для этих целей использовала некую жидкость, которая попала женщине в глаза. Пострадавшей было «очень больно», но мастер смогла снять старые наращенные ресницы и даже начала делать новые.

В результате процедуры у Натальи не открывался левый глаз, она чувствовала внутри жжение и резь. Вскоре у женщины начались проблемы со зрением. На приеме у офтальмолога она узнала, что могла лишиться зрения полностью.

В итоге женщина решила рассказать историю в Интернете и сообщила о произошедшем в полицию и Роспотребнадзор. После этого Наталье стали писать незнакомые мужчины, якобы нашедшие объявление о предложении интимных услуг. Женщина считает, что мастер решила таким образом отомстить ей за придание истории огласке.

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