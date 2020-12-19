Зеленский пообещал включить жителей Донбасса в план вакцинации от COVID-19

Киев, 19 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проживающих на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса и в Крыму украинцев включат в план вакцинации от COVID-19.

«Министерство здравоохранения уже разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы», — пообещал в своем видеоблоге Зеленский.

«Временно оккупированными территориями» Украина считает Крым, Донецкую и Луганскую народные республики Донбасса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта текущего года. Первые случаи заболевания были зафиксированы в конце декабря 2019 года в Китае.

Согласно последним данным за все время пандемии коронавирус на Украине выявили у более чем 944 тыс. человек, в том числе у 12,6 тыс. человек за минувшие сутки. Всего в стране зафиксировано 16,2 тыс. летальных случаев, выздоровели 561 тыс. человек.

Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов заявлял, что первую партию вакцины в стране ожидают в первом полугодии будущего года. Международный механизм COVAX одобрил получение Украиной более восьми миллионов доз вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также заявил, что COVAX предоставит медицинским учреждения страны препарат от коронавирусной инфекции и шприцы для его введения людям.