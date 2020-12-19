Биолог назвала фактор тяжелого протекания COVID-19

Москва, 19 декабря. Генетическая предрасположенность у небольшого процента людей может стать причиной тяжелого протекания COVID-19, заявила биолог Анча Баранова.

Около пяти процентов людей в мире страдают от генетически ослабленного иммунитета, вне зависимости есть ли у них диабет или ожирение. Под этот показатель попадают именно люди с риском развития цитокинового шторма во время заболевания. Об этом пишет «Лента.ру».

Анализы ДНК на предрасположенность трудно сделать в простых лабораториях. Генетик может определить риски тяжелого протекания COVID-19 при определении последовательности ДНК и РНК. Знать последовательность своей ДНК полезно для выявления предрасположенностей к болезням в старости.

Первая зарегистрированная в мире вакцина российского производства против коронавируса «Спутник V» не влияет на репродуктивную функцию, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это было доказано при испытаниях на мышах и кроликах.