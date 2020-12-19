Вакцину от коронавируса компании Moderna одобрили в США

Вашингтон, 19 декабря. Американский регулятор одобрил на применение в Соединенных Штатах вторую вакцину от коронавируса, которую разработала компания Moderna.

Недавно Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США разрешило использование препарата от Pfizer. Препарат позволяют использовать в Соединенных Штатах при вакцинации граждан в возрасте 18 лет и старше.

Эксперты FDA определили, что преимущества препарата перевешивают возможные недостатки его использования и рекомендовали одобрить вакцину. Заявление, что она допущена к использованию, сделал действующий президент США Дональд Трамп.

Эффективность вакцины находится на уровне 94%. При тяжелых случаях достигает 100%.

Ранее компания Moderna утилизировала 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за проблемы во время производства препарата. Об этом сообщал ФАН.