Глава дипломатии ЕС призвал искать баланс в отношениях с Россией

Брюссель, 19 декабря. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал искать правильный баланс в отношениях с Россией и Турцией ради стабильности на континенте. Мнением он поделился в своем блоге.

По словам Борреля, европейская интеграция продиктована необходимостью прекратить конфликты между странами, которые «характеризовали европейскую историю» на протяжении многих столетий.

«С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения. И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

В четверг официально вступило в силу решение ЕС о продлении пакета экономических санкций против России. Ограничения продолжат действовать в ближайшие шесть месяцев. Политическое решение об очередном продолжении действия санкций против некоторых секторов экономики РФ было принято Саммитом руководителей стран ЕС 10 декабря 2020 года. Правительство РФ приняло решение о продлении продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале декабря отмечал, что Европейский союз настроился на проамериканский курс. Ранее ЕС говорил о поддержании многополярного мироустройства, но, судя по всему, Брюссель отказался от идеи играть роль одного из полюсов, заявил глава МИД РФ. По его мнению, на это указывает политика Германии, которая хочет добиться лидерства в Евросоюзе, но при этом придерживается американского вектора.